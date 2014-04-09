Дело буйного водителя передано в прокуратуру

По данным следствия, 5 апреля 2014 года в ночное время на 95 километре автодороги Тюмень — Омск на территории Заводоуковского района обвиняемый был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. За рулем машины находился 26-летний житель города Заводоуковска, который, как выяснилось, уже лишен права управления транспортными средствами. К тому же водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Для установления всех обстоятельств совершенного административного правонарушения мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции.