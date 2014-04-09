Дело буйного водителя передано в прокуратуру

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отмечают в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 5 апреля 2014 года в ночное время на 95 километре автодороги Тюмень — Омск на территории Заводоуковского района обвиняемый был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. За рулем машины находился 26-летний житель города Заводоуковска, который, как выяснилось, уже лишен права управления транспортными средствами. К тому же водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Для установления всех обстоятельств совершенного административного правонарушения мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции.
Обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, схватил за форменное обмундирование инспектора ДПС и ударил его головой в лицо. С переломами костей носа и ссадинами пострадавший сотрудник автоинспекции был госпитализирован.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.