BMW влетел в кольцо, кто был за рулем — неизвестно

По информации очевидцев, у автомобиля загорелся двигательный отсек, но его оперативно потушили. На машине стояли «красивые» номера, а вокруг бродили несколько человек, все они были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и никто из них так и не сознался, что сидел за рулем BMW.