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BMW влетел в кольцо, кто был за рулем — неизвестно

9 апреля 2014, 14:30
Во вторник, 8 апреля, в седьмом часу утра в Тюмени на перекрестке улиц Щербакова и 2-ой Луговой произошло ДТП.
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Тюмень

Автомобиль BMW совершил съезд в кювет, оказавшись внутри кольца, и наехал на препятствие. Силами личного состава пожарной части № 40 пострадавшим была оказана первая помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По информации очевидцев, у автомобиля загорелся двигательный отсек, но его оперативно потушили. На машине стояли «красивые» номера, а вокруг бродили несколько человек, все они были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и никто из них так и не сознался, что сидел за рулем BMW.

«Летели по Щербакова в сторону моста, несколько метров правее, и угодили бы в здоровенный рекламный столб, было бы 4 или 5 трупов», — написал на форуме пользователь Rufus.

Фото пользователя NashGorod.ru Eos_Avrora

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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