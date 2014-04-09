BMW влетел в кольцо, кто был за рулем — неизвестно

Автомобиль BMW совершил съезд в кювет, оказавшись внутри кольца, и наехал на препятствие. Силами личного состава пожарной части № 40 пострадавшим была оказана первая помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
По информации очевидцев, у автомобиля загорелся двигательный отсек, но его оперативно потушили. На машине стояли «красивые» номера, а вокруг бродили несколько человек, все они были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и никто из них так и не сознался, что сидел за рулем BMW.
«Летели по Щербакова в сторону моста, несколько метров правее, и угодили бы в здоровенный рекламный столб, было бы 4 или 5 трупов», — написал на форуме пользователь Rufus.
Фото пользователя NashGorod.ru Eos_Avrora