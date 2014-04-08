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Звезды биатлона проведут автограф-сессию в «Гудвине»

8 апреля 2014, 09:45
Тюменцы смогут пообщаться со звездами мирового биатлона и взять у них автограф.
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Тюмень

Автограф-сессия иностранных биатлонистов — участников международных соревнований по биатлону «Приз губернатора Тюменской области» — пройдет сегодня, 8 апреля, на первом этаже ТРЦ «Гудвин». Начало — в 20.00.

Как отметили в областном центре спортивной подготовки, в мероприятии примут участие Карл-Юхан Бергман, Кайса Мякяряйнен, Мартен и Симон Фуркады, Валя и Вита Семеренко, Жан-Гийом Беатрикс.

Напомним, что международные соревнования по биатлону «Приз губернатора Тюменской области» пройдут 9–10 апреля в ОЦЗВС «Жемчужина Сибири». На лыжные трассы выйдут лучшие российские и зарубежные атлеты. Среди них россияне Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Иван Черезов, Максим Максимов. Международные гости — Мартен Фуркад, Симон Фуркад и Жан-Гийом Беатрикс из Франции, Кайса Макарайнен из Финляндии, Вита и Валентина Семеренко из Украины. В программе первого дня соревнований мужской и женский мега-старт на 20 и 15 км соответственно. Во второй — болельщиков ждет гонка преследования. Комментировать спортивные баталии и церемонии награждения будет Дмитрий Губерниев.

На фото братья Фуркады

#Новости#Биатлон#Тюмень#Таня#Спорт
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