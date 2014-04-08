Звезды биатлона проведут автограф-сессию в «Гудвине»

Напомним, что международные соревнования по биатлону «Приз губернатора Тюменской области» пройдут 9–10 апреля в ОЦЗВС «Жемчужина Сибири». На лыжные трассы выйдут лучшие российские и зарубежные атлеты. Среди них россияне Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Иван Черезов, Максим Максимов. Международные гости — Мартен Фуркад, Симон Фуркад и Жан-Гийом Беатрикс из Франции, Кайса Макарайнен из Финляндии, Вита и Валентина Семеренко из Украины. В программе первого дня соревнований мужской и женский мега-старт на 20 и 15 км соответственно. Во второй — болельщиков ждет гонка преследования. Комментировать спортивные баталии и церемонии награждения будет Дмитрий Губерниев.