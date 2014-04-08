За нарушение правил маркировки ГМО ужесточат наказание

Штрафом предлагается наказывать за недосказанность о наличии в пище компонентов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов или с использованием подобных.
«Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащей такие организмы влечет наложение административного штрафа», — говорится в тексте законопроекта.
Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного нарушения, а для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.
Как сообщает «РИА Новости», ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна защитить своих граждан от употребления продуктов питания, полученных из генетически-модифицированных организмов, после чего премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Россия не намерена ввозить к себе продукты с ГМО.
Касательно вопроса ГМО министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров придерживается мнения, что Россия должна остаться территорией, свободной от генетически модифицированной продукции. На съезде депутатов сельских поселений он заявил, что «травить граждан» власти не намерены.
Фото: m.objectiv.tv