За нарушение правил маркировки ГМО ужесточат наказание

Как сообщает «РИА Новости», ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна защитить своих граждан от употребления продуктов питания, полученных из генетически-модифицированных организмов, после чего премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Россия не намерена ввозить к себе продукты с ГМО.