Выиграй билет на концерт Стаса Михайлова

«Джокер», по давно сложившейся традиции концертов Стаса Михайлова, состоит из двух отделений. В первой части представлены песни из нового, 14-го по счету сольного альбома с одноименным названием «Джокер». Во второй части концерта публика сможет услышать давно полюбившиеся хиты.