Выиграй билет на концерт Стаса Михайлова

«Джокер» Стаса Михайлова ознаменовал новый этап в творчестве певца и открыл очередную грань его таланта — артиста — философа, размышляющего о жизни и о судьбе. По мнению самого Стаса, сейчас нужны песни, затрагивающие серьезные нравственные темы, песни, заставляющие остановиться и задуматься.
Таким образом, наряду с лирическим циклом песен на стихи Есенина, военной тематикой, танцевальными шлягерами, артист добавил в свой «музыкальный арсенал» песни на духовную тему, которые не оставят равнодушным даже самого взыскательного слушателя.
«Джокер», по давно сложившейся традиции концертов Стаса Михайлова, состоит из двух отделений. В первой части представлены песни из нового, 14-го по счету сольного альбома с одноименным названием «Джокер». Во второй части концерта публика сможет услышать давно полюбившиеся хиты.
Конкурс
Чтобы выиграть билет на двоих на концерт Стаса Михайлова, вам нужно угадать, сцены из каких клипов певца опубликованы ниже.
1.
2.
3.
4.
Ответы присылайте на e-mail: [email protected] с пометкой «Михайлов». В письме укажите свои имя и фамилию, ник на форуме и номер телефона. Ответы принимаются до 12 дня 9 апреля. Победитель будет выбран случайным образом среди авторов правильных ответов.