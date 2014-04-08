Водитель Renault влетел в стоящий большегруз

Две трагедии произошли сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. В 0:10 на 208 километре трассы автомобиль Renault Logan из Сургута, двигаясь из Тюмени в сторону Тобольска, въехал в МАN, стоящий на проезжей части. Фуру ремонтировали на обочине, после ремонта самостоятельно водитель выехать не смог, его отбуксировали на проезжую часть. Пока водитель убирал знаки аварийной остановки, в большегруз, стоящий с включенными габаритными и аварийными огнями, въехал Renault. За рулем легковушки находился 27-летний сургутянин, он получил в ДТП ушиб позвоночника, госпитализирован. Погибли двое пассажиров Renault — мать водителя и пассажирка с переднего сиденья, ее личность устанавливается. Отец водителя получил тяжелейшие повреждения: открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, ушиб головного мозга и травмы позвоночника.