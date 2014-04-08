Водитель Renault влетел в стоящий большегруз

Две трагедии произошли сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. В 0:10 на 208 километре трассы автомобиль Renault Logan из Сургута, двигаясь из Тюмени в сторону Тобольска, въехал в МАN, стоящий на проезжей части. Фуру ремонтировали на обочине, после ремонта самостоятельно водитель выехать не смог, его отбуксировали на проезжую часть. Пока водитель убирал знаки аварийной остановки, в большегруз, стоящий с включенными габаритными и аварийными огнями, въехал Renault. За рулем легковушки находился 27-летний сургутянин, он получил в ДТП ушиб позвоночника, госпитализирован. Погибли двое пассажиров Renault — мать водителя и пассажирка с переднего сиденья, ее личность устанавливается. Отец водителя получил тяжелейшие повреждения: открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, ушиб головного мозга и травмы позвоночника.
Сегодня под утро, в 5:30, на 39 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись «Лада» 10-й модели 86-го региона и фура Volvo. По свидетельству очевидцев, «Лада» неожиданно резко выехала на «встречку», прямо в Volvo. 23-летний водитель «Лады», житель Викуловского района, был зажат в автомобиле, скончался на месте аварии. Возможно, молодой человек уснул за рулем. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Начинающий водитель со стажем восемь месяцев спровоцировал ДТП на улице Северной в Ялуторовске. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093. Причина аварии — нарушение правил обгона водителем 99-й. Пострадали оба водителя 19-ти и 24-х лет, у них ушибы и ссадины, 14-летняя пассажирка ВАЗ-21099 получила сотрясение головного мозга.
Скутеристы выезжают на дороги и получают первые травмы. На 6 километре автодороги Свистуниха — Боровлянка в Голышмановском районе опрокинулся скутер «Альфа». 26-летний скутерист получил ушибы конечностей и щеки, травму головы.
На улице 50 лет Октября, 21 в Тюмени в девятом часу вечера столкнулись три автомобиля: KIA, Honda и Nissan. Предварительно, аварию спровоцировала водитель KIA, автомобиль занесло на дороге, он выехал на встречную полосу. 23-летняя водитель KIA и 30-летняя водитель Honda получили в ДТП травмы головы.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области