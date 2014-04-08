Велосезон открыт, воры активизировались

Постарайтесь использовать велосипед как прогулочное средство, а не как транспорт для передвижения от магазина к дому, в таком случае вы реже будете оставлять его без присмотра, и опасность похищения будет меньше. В случае пропажи велосипеда, немедленно обращайтесь в полицию. Возьмите с собой, если имеются, регистрационную карту вашего велосипеда и чек, свидетельствующий о покупке, а также назовите приметы вашего транспортного средства.