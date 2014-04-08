Велосезон открыт, воры активизировались

Так, в понедельник, 7 апреля, сотрудниками полиции было зафиксировано две велокражи. В первом случае злоумышленник взломал замок колясочной и забрал оттуда велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 установили злоумышленника в кратчайшие сроки.
Второй случай произошел в ночное время в микрорайонах. Хозяин оставил свой двухколесный транспорт на лестничной клетке и пристегнул его тросом. Неизвестный воспользовался доступностью велосипеда и украл его. Пропажу тюменец обнаружил только утром. Украденное имущество и злоумышленника разыскивают сотрудники отдела полиции № 1.
«В весенне-летний период существенно возрастает количество хищений велосипедов, по большей части оставляемых на улице без присмотра и пристегиваемых на не слишком надежные тросы. Стражи правопорядка напоминают: все, что остается без внимания, становится легкой добычей для воров. В основном велосипеды крадут со стоянок супермаркетов и торговых центров, магазинов, оборудованных специальными парковками. В весенний и летний период придется запастись терпением и контролировать свое имущество постоянно», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Сотрудники полиции предлагают тюменцам соблюдать ряд правил, чтобы постараться уберечь свое имущество от воров:
— запомните «особые» приметы вашего велосипеда. Если их нет, то советуем выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например ваш почтовый индекс и номер дома. Многие воры не связываются с «мечеными велосипедами», так как их легко опознать;
— закрывайте ваш велосипед на замок, даже если вы отлучаетесь ненадолго. К тому же сотрудники полиции советуют смастерить цепь понадежнее, чтобы ее было не так-то легко повредить — это отобьет желание у воров «поживиться» легкой добычей;
— по возможности оставляйте ваш велосипед на охраняемых стоянках;
— если вы заходите в помещение, к примеру, в магазин, старайтесь держать велосипед в поле зрения;
— обратите внимание, возможно, там, где вы собираетесь оставить свое транспортное средство, есть неподалеку камера видеонаблюдения. Оставляйте велосипед в поле ее обзора;
— также сотрудники полиции рекомендуют передвигаться парами, чтобы кто-то смог следить за велосипедом в отсутствие другого.
— на раме должен быть номер велосипеда, запомните его, тогда в случае хищения, велосипед легче будет «опознать».
Постарайтесь использовать велосипед как прогулочное средство, а не как транспорт для передвижения от магазина к дому, в таком случае вы реже будете оставлять его без присмотра, и опасность похищения будет меньше. В случае пропажи велосипеда, немедленно обращайтесь в полицию. Возьмите с собой, если имеются, регистрационную карту вашего велосипеда и чек, свидетельствующий о покупке, а также назовите приметы вашего транспортного средства.
«Очень важно: обезопасьте себя от покупки краденого велосипеда, настоящий хозяин рано или поздно найдется. Проверяйте у продавца документы на велосипед, сверяйте с серийным номером — нет ли признаков изменения. А также попробуйте определить, не был ли велосипед перекрашен. Если что-то вызвало подозрение, не совершайте покупки, а обратитесь в полицию. Бдительность лишней не бывает», — добавили в полиции.