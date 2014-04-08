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В Восточном округе уберут металлические гаражи

8 апреля 2014, 09:28
Управа Восточного административного округа информирует жителей о проведении мероприятий по выявлению на территории округа металлических гаражей, размещение которых в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов города Тюмени не допускается.
Сюжет
Тюмень

За самовольное размещение временных построек, в том числе металлических гаражей, в нарушение требований Правил благоустройства территории города Тюмени установлена административная ответственность (статья 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности) в виде наложения штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей.

Самовольно установленные металлические гаражи подлежат сносу (демонтажу) в порядке, установленном постановлением администрации города Тюмени от 16.01.2012 № 1-пк «Об утверждении порядка выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных металлических гаражей, погребов, контейнеров на территории города Тюмени».

На территории Восточного административного округа Тюмени выявлены незаконные временные сооружения — металлические гаражи по адресам:

  • ул. Моторостроителей, 2/2, 7, 10, 12;
  • ул. Монтажников, 8, 13;
  • ул. 30 лет Победы, 58, 73–77, 78, 105, 114, 115, 138-а, 142;
  • ул. Пермякова, 23, 50;
  • ул. Широтная, 13 (б, в), 19, 21, 35, 59, 69, 113, 154, 156, 156/1;
  • ул. Народная, 2;
  • ул. А. Логунова, 4, 10, 18, 22;
  • проезд 9 Мая, 2;
  • проезд Ткацкий, 10;
  • ул. Н. Федорова, 4;
  • ул. Олимпийская, 8, 8-а.

«Если хозяина металлического гаража не удастся найти, то управой Восточного округа будут поданы исковые заявления в суд о признании гаражей бесхозяйными вещами и обращении их в муниципальную собственность в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и муниципальными правовыми актами города», — сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.

По всем вопросам обращаться в управу Восточного административного округа (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 401, телефон 51-02-57).

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