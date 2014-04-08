В Восточном округе уберут металлические гаражи

За самовольное размещение временных построек, в том числе металлических гаражей, в нарушение требований Правил благоустройства территории города Тюмени установлена административная ответственность (статья 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности) в виде наложения штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей.
Самовольно установленные металлические гаражи подлежат сносу (демонтажу) в порядке, установленном постановлением администрации города Тюмени от 16.01.2012 № 1-пк «Об утверждении порядка выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных металлических гаражей, погребов, контейнеров на территории города Тюмени».
На территории Восточного административного округа Тюмени выявлены незаконные временные сооружения — металлические гаражи по адресам:
«Если хозяина металлического гаража не удастся найти, то управой Восточного округа будут поданы исковые заявления в суд о признании гаражей бесхозяйными вещами и обращении их в муниципальную собственность в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и муниципальными правовыми актами города», — сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.
По всем вопросам обращаться в управу Восточного административного округа (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 401, телефон 51-02-57).