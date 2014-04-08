В Восточном округе уберут металлические гаражи

«Если хозяина металлического гаража не удастся найти, то управой Восточного округа будут поданы исковые заявления в суд о признании гаражей бесхозяйными вещами и обращении их в муниципальную собственность в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и муниципальными правовыми актами города», — сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.