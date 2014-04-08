В Тюмени выбрали самого «светящегося» ребенка

В актовом зале школы № 15 юные участники конкурса продефилировали в своих светящихся одеждах под светом прожекторов и рассказали в микрофон стихотворения под аплодисменты зрителей.
Как сообщает пресс-служба полка ДПС, жюри, в состав которого вошли организаторы конкурса — представители Госавтоинспекции, департаментов образования, по спорту и молодежной политике администрации города, выбрали шесть призеров из более чем 70-ти продемонстрированных работ.
Члены жюри учитывали не только красочность и яркость, но и возможность практического использования одежды в повседневной жизни. Самыми «светящимися» детьми стали: воспитанники детского сада № 51 Богдан Парфенов и Амир Карапетян, Илья Чалков из детского сада № 111, Артем Халилов — детский сад № 139, ученик школы № 17 Никита Криницын и Мария Калалб из школы № 89.
Выбрать лучших было нелегко — даже со сцены было видно, что для изготовления многих работ взрослые приложили немало труда. Виктория Халилова — мама одного из призеров конкурса, 3-летнего Артема, не скрывала своего удивления: «По сцене ходили так много красиво одетых детей, а выбрали именно нас, спасибо, это очень неожиданно и приятно!». Украшенную одежду — работу семьи Халиловых, как и все остальные призовые работы, можно использовать при повседневной носке. Они выдержат и стирку, и прогулку, и катание на горке, а главное, сделают ребятишек заметными на темной дороге.
Организаторы конкурса надеются, что мероприятие надолго запомнится и взрослым и детям. Все участники конкурса получили памятные сувениры — кружки и значки с символикой безопасности дорожного движения, и конечно, смогли сфотографироваться рядом с Зеброй.