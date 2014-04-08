В Тюмени выбрали самого «светящегося» ребенка

Выбрать лучших было нелегко — даже со сцены было видно, что для изготовления многих работ взрослые приложили немало труда. Виктория Халилова — мама одного из призеров конкурса, 3-летнего Артема, не скрывала своего удивления: «По сцене ходили так много красиво одетых детей, а выбрали именно нас, спасибо, это очень неожиданно и приятно!». Украшенную одежду — работу семьи Халиловых, как и все остальные призовые работы, можно использовать при повседневной носке. Они выдержат и стирку, и прогулку, и катание на горке, а главное, сделают ребятишек заметными на темной дороге.