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В области закрыты ледовые переправы

8 апреля 2014, 09:16
С 8 апреля в Тюменской области закрыты все ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В соответствии с примерным графиком закрытия сезонных автомобильных дорог, расположенных на территории Тюменской области, в целях обеспечения безопасности движения, сохранности жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, охраны окружающей природной среды и акта технического освидетельствования переправы с 8 апреля запрещена эксплуатация ледовых переправ: в селе Уват, селе Демьянское, селе Тугалово Уватского района и в городе Тобольске на реке Иртыш», — отмечают в ведомстве.

На прошлой неделе было закрыто движение по трем ледовым переправам на территории Ярковского района. Таким образом, с сегодняшнего дня движение по ледовым переправам на территории Тюменской области запрещено. Выезд на лед опасен для жизни.

Распиловка ледовых переправ в Уватском районе и городе Тобольске будет осуществляться в соответствии с графиком, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям Тюменской области: «Соблюдайте правила поведения на льду! Выполнение правил — залог вашей безопасности!»

#Новости#Тюменская область#Переправа#Транспорт#Olga#Общество
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