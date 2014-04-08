В области закрыты ледовые переправы

«В соответствии с примерным графиком закрытия сезонных автомобильных дорог, расположенных на территории Тюменской области, в целях обеспечения безопасности движения, сохранности жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, охраны окружающей природной среды и акта технического освидетельствования переправы с 8 апреля запрещена эксплуатация ледовых переправ: в селе Уват, селе Демьянское, селе Тугалово Уватского района и в городе Тобольске на реке Иртыш», — отмечают в ведомстве.