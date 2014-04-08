В области закрыты ледовые переправы

«В соответствии с примерным графиком закрытия сезонных автомобильных дорог, расположенных на территории Тюменской области, в целях обеспечения безопасности движения, сохранности жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, охраны окружающей природной среды и акта технического освидетельствования переправы с 8 апреля запрещена эксплуатация ледовых переправ: в селе Уват, селе Демьянское, селе Тугалово Уватского района и в городе Тобольске на реке Иртыш», — отмечают в ведомстве.
На прошлой неделе было закрыто движение по трем ледовым переправам на территории Ярковского района. Таким образом, с сегодняшнего дня движение по ледовым переправам на территории Тюменской области запрещено. Выезд на лед опасен для жизни.
Распиловка ледовых переправ в Уватском районе и городе Тобольске будет осуществляться в соответствии с графиком, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям Тюменской области: «Соблюдайте правила поведения на льду! Выполнение правил — залог вашей безопасности!»