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Уточнить информацию про ЕГЭ можно online

8 апреля 2014, 11:34
Тюменцев консультируют по вопросам, связанным с организацией и проведением сдачи ЕГЭ, в режиме online. Мероприятие проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Телефон горячей линии: 8-800-555-72-73. Консультация проводится 8 апреля 2014 года c 8:00 до 20:00 по московскому времени. Независимо от региона проживания все желающие смогут задать интересующие их вопросы, которые можно направить заранее.

login в skype: ege-2014_1; ege-2014_2; ege-2014_3.

Twitter: e_EGE_2014.

Консультацию в режиме реального времени проведут:

— Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

— Анзор Ахмедович Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

— Юлия Станиславовна Егорова, начальник управления оценки качества общего образования;

— Сергей Николаевич Пономаренко, директор ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

Напомним также, что продолжает свою работу постоянно действующий телефон горячей линии департамента образования и науки Тюменской области по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Тюменской области в 2014 году.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефону: 8(3452) 25-75-77. Время работы горячей линии в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, информируют в пресс-центре департамента образования и науки Тюменской области.

Фото с сайта m.rg.ru

#Новости#Образование#ЕГЭ#Департамент образования#Женя#Общество
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