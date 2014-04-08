Уточнить информацию про ЕГЭ можно online

Телефон горячей линии: 8-800-555-72-73. Консультация проводится 8 апреля 2014 года c 8:00 до 20:00 по московскому времени. Независимо от региона проживания все желающие смогут задать интересующие их вопросы, которые можно направить заранее.
login в skype: ege-2014_1; ege-2014_2; ege-2014_3.
Twitter: e_EGE_2014.
Консультацию в режиме реального времени проведут:
— Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
— Анзор Ахмедович Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
— Юлия Станиславовна Егорова, начальник управления оценки качества общего образования;
— Сергей Николаевич Пономаренко, директор ФГБУ «Федеральный центр тестирования».
Напомним также, что продолжает свою работу постоянно действующий телефон горячей линии департамента образования и науки Тюменской области по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Тюменской области в 2014 году.
Все интересующие вас вопросы можно задать по телефону: 8(3452) 25-75-77. Время работы горячей линии в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, информируют в пресс-центре департамента образования и науки Тюменской области.
Фото с сайта m.rg.ru