Управляющая компания наказана за непредоставление документов

А уже оттуда обращение пришло в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, которое и провело проверку по делу. Ведомство запросило у «управленцев» сведения, необходимые для установления фактических обстоятельств дела, но в трехдневный срок их не получило. Уведомления о невозможности предоставления запрошенных документов также не было предоставлено.