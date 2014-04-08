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Управляющая компания наказана за непредоставление документов

8 апреля 2014, 11:04
ООО «Удача», управляя жилым домом № 18 по улице Энергостроителей в Тюмени, неверно начислила оплату за горячее водоснабжение и прочистку канализационных колодцев. Жильцы обратились в жилищную инспекцию.

А уже оттуда обращение пришло в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, которое и провело проверку по делу. Ведомство запросило у «управленцев» сведения, необходимые для установления фактических обстоятельств дела, но в трехдневный срок их не получило. Уведомления о невозможности предоставления запрошенных документов также не было предоставлено.

В этом тюменский Роспотребнадзор и усмотрел административное нарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ — непредставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности. По этому факту в отношении ООО «Удача» составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела переданы Управлением мировому судье судебного участка № 10 Ленинского АО г. Тюмень.

В судебном заседании представитель Общества пояснил, что запрашиваемые документы уже были предоставлены в Государственную жилищную инспекцию. Однако об этом не было сообщено в Управление.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил признать виновным ООО «Удача» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения. Добавим, что также за непредоставление в срок документов для ведения дела недавно на 50 тысяч рублей оштрафована УК «Ямал».

NashGorod.ru направил запрос в тюменский Роспотребнадзор, чтобы выяснить, ведется ли проверка по обращению жильцов дома № 18 по улице Энергостроителей дальше.

#Новости#Управление Роспотребнадзора#Управляющие компании#Роспотребнадзор#Женя#Общество
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