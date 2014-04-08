Угрожая пистолетом, изнасиловал женщину-таксиста

«Недалеко от населенного пункта он, угрожая пистолетом, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина похитил два сотовых телефона женщины, завладел ее автомобилем и скрылся с места преступления. Тюменка сама обратилась в правоохранительные органы, и в скором времени злоумышленник был задержан», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.