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Угрожая пистолетом, изнасиловал женщину-таксиста

8 апреля 2014, 17:20
То, что таксист в наше время – профессия опасная, неоднократно подтверждалось тюменской криминальной хроникой. На днях жертвой преступления стала 53-летняя женщина-водитель. Пассажир, угрожая пистолетом, изнасиловал ее, а потом забрал ценные вещи и автомобиль.
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Тюмень

То, что таксист в наше время — профессия опасная, неоднократно подтверждалось тюменской криминальной хроникой. На днях жертвой преступления стала 53-летняя женщина-водитель. Пассажир, угрожая пистолетом, изнасиловал ее, а потом забрал ценные вещи и автомобиль.

В ночь на 7 апреля 26-летний тюменец вызвал такси, водителем которого оказалась женщина. Не желая расплачиваться за проезд, мужчина направил на таксистку пневматический пистолет и приказал ей ехать в деревню Посохово Тюменского района.

«Недалеко от населенного пункта он, угрожая пистолетом, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина похитил два сотовых телефона женщины, завладел ее автомобилем и скрылся с места преступления. Тюменка сама обратилась в правоохранительные органы, и в скором времени злоумышленник был задержан», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, он и ранее (в 2008 году в Екатеринбурге) привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Разбой#Изнасилования#Тюмень#Таня#Происшествия
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