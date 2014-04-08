Тюменская область и Крым будут развивать совместный туризм

Всех гостей пригласили к участию в таких событийных мероприятиях, как «Лето в Тобольском Кремле», которое в этом году будет проводиться в течение трех дней, посетить фестиваль военной реконструкции «Абалакское поле». В мае всех желающих приглашают на ярмарку туристических ресурсов «День туризма по-тюменски», где будет возможность бесплатно прокатиться на экскурсионном автобусе по областной столице.