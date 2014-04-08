Тюменская область и Крым будут развивать совместный туризм

Тюменская область и Республика Крым будут взаимодействовать в вопросах развития туризма.
Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, такая договоренность была достигнута на встрече представителей органов исполнительной власти Тюменской области с министром курортов и туризма Республики Крым Еленой Юрченко.
Согласно договоренностям, правительство области будет способствовать привлечению туристов для отдыха на курортах Крыма. До начала летнего сезона для ознакомления с крымской туриндустрией состоится тематический тур для представителей тюменского туристического рынка. В данный момент рассматривается вопрос об участии сотрудников министерства курортов и туризма, а также представителей гостиничного бизнеса Крыма в международной конференции профессионалов сферы гостеприимства, которая пройдет в Тюмени 23 апреля.
В рамках турфорума «Большой Урал» делегация Тюменской области, в которую вошли представители туроператоров, турагентств, гостиничного бизнеса и СМИ, посетила мероприятие, проводимое министерством курортов и туризма Республики Крым. На нем были представлены санатории, гостиницы, достопримечательности полуострова. Елена Юрченко отметила, что туристический сезон стартует здесь уже 1 мая.
Тюменская область также презентовала гостям форума свои туристические ресурсы. Участников мероприятия, среди которых были представители разных городов и стран, познакомили с основными достопримечательностями региона. В их числе расположенный в Тобольске единственный за Уралом белокаменный Кремль, комплекс «Абалак», уникальный частный музей, посвященный Григорию Распутину и др.
Также была представлена гостиничная база, которая является весьма обширной — от хостелов до сертифицированных гостиниц, входящих в международные сети. Тюменцы рассказали о горячих источниках, частном зоопарке, базах отдыха, где можно покататься на хасках, попить лосиного молока, посмотреть на страусов.
Всех гостей пригласили к участию в таких событийных мероприятиях, как «Лето в Тобольском Кремле», которое в этом году будет проводиться в течение трех дней, посетить фестиваль военной реконструкции «Абалакское поле». В мае всех желающих приглашают на ярмарку туристических ресурсов «День туризма по-тюменски», где будет возможность бесплатно прокатиться на экскурсионном автобусе по областной столице.
Также в туристическом календаре области: «Дни Ершова» — мероприятие, посвященное великому писателю, которое будет проводиться на территории Ишима, акция «Тобольск — город фестивалей» и т.д.
В рамках форума «Большой Урал» были представлены и инвестиционные проекты в сфере развития туризма — санатории, рекреационные зоны на озерах Среднее и Соленое и др. Дополнительно с туристическими ресурсами Тюменской области можно было познакомиться в ходе двухдневной выставки «Лето — 2014», которая также состоялась в Екатеринбурге. Здесь регион был представлен отдельным стендом.
Фото: history-news.org