Телевизионную и радиорекламу сделают тише

«Законопроект О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона „О рекламе“ разработан в соответствии с поручением президента РФ. В соответствии с предлагаемыми изменениями несоответствие уровня звука рекламы и теле- и радиопрограммы будет устанавливать ФАС России на основании методики измерения уровня громкости звука рекламы, соответствующей рекомендациям Минкомсвязи России в области нормирования звуковых сигналов», — сообщают на сайте кабинета министров.
Как отмечает «Лента. Ру» теперь законопроект будет рассмотрен на заседании правительства. Выравнять громкость рекламы на телевидении и радио с громкостью прерываемых ей передач правительству в феврале поручил президент Владимир Путин.
Отметим, практика записи рекламы таким образом, чтобы при одном уровне сигнала она звучала громче, распространена по всему миру. Это делается для привлечения к рекламе зрительского внимания. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, на эффективности рекламы данный метод сказывается негативно, поскольку излишне громкие ролики раздражают зрителей. В частности, например, глава ФАС Игорь Артемьев еще в 2010 году говорил, что «всем надоело вздрагивать» в момент начала рекламного блока.
В декабре 2012-го запрет на слишком громкую рекламу вступил в силу в США. Соответствующее распоряжение Федеральной комиссии по телекоммуникациям готовилось в течение нескольких лет — на уровне Конгресса запрет был одобрен еще в 2010 году.
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