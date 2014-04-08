Телевизионную и радиорекламу сделают тише

Отметим, практика записи рекламы таким образом, чтобы при одном уровне сигнала она звучала громче, распространена по всему миру. Это делается для привлечения к рекламе зрительского внимания. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, на эффективности рекламы данный метод сказывается негативно, поскольку излишне громкие ролики раздражают зрителей. В частности, например, глава ФАС Игорь Артемьев еще в 2010 году говорил, что «всем надоело вздрагивать» в момент начала рекламного блока.