Прокатил друга на «ватрушке» и получил 2 года колонии

После этого компания на автомобиле Chevrolet Klan под управлением Осадчего поехала за город. На дороге Кулаково — Каменка 22-летний друг Осадчего сел в санки, прицепившись собачьим поводком к автомобилю. При входе автомашины в поворот санки занесло, молодой человек отпустил собачий поводок и на «ватрушке» съехал в кювет, врезавшись в дерево. Потерпевший с многочисленными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался 19 января от переломов костей свода и основания черепа.