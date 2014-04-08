Прокатил друга на «ватрушке» и получил 2 года колонии

Сегодня районный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Тюмени Алексея Осадчего. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как установлено расследованием, 19 января 2014 года около двух часов ночи Осадчий со своим сродным братом, другом и его девушкой в одном из торговых центров купили надувные санки «Ватрушка», чтобы на них покататься, прицепившись за машину.
После этого компания на автомобиле Chevrolet Klan под управлением Осадчего поехала за город. На дороге Кулаково — Каменка 22-летний друг Осадчего сел в санки, прицепившись собачьим поводком к автомобилю. При входе автомашины в поворот санки занесло, молодой человек отпустил собачий поводок и на «ватрушке» съехал в кювет, врезавшись в дерево. Потерпевший с многочисленными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался 19 января от переломов костей свода и основания черепа.
Согласно правилам дорожного движения запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля.
В инструкции к надувным санкам указано, что их нельзя привязывать к транспортным средствам.
Суд назначил Алексею Осадчему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд на 2 года лишил его права управлять транспортным средством.