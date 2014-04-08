Призывники будут сдавать анализ на ВИЧ

«У нас ни один человек не был досрочно уволен из войск как необоснованно призванный. То есть медицинские комиссии сработали достаточно качественно, — отметил он. — Некоторые изменения, которые внесены в положение о военно-врачебной экспертизе, повышают требования к здоровью призывника, по другим статьям они снижены. Самое главное — призывник должен быть годным по состоянию здоровья».