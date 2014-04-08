Призывники будут сдавать анализ на ВИЧ

«Необходимость проведения таких анализов возникла еще в прошлом году. У служащих была обнаружена ВИЧ-инфекция, а гепатит С, который приводит к циррозу печени, является распространенным заболеванием. Поэтому нужно принимать меры и проводить лечение», — сказал он.
Среди других нововведений в положение о военно-врачебной экспертизе — заочное освидетельствование юношей-инвалидов на основании заверенных копий акта из медицинской экспертизы. Ранее родители должны были предоставить большее количество документов. Также граждане, которые призваны на альтернативную службу, имеют право уволиться досрочно по заболеваниям полученным в период службы.
Как отметил военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, работа медицинских комиссий по освидетельствованию призывников качественно улучшилась. В осенний призыв 2013 года областная врачебная комиссия не допустила к военной службе только девять человек, тогда как в 2012 году — 47.
«У нас ни один человек не был досрочно уволен из войск как необоснованно призванный. То есть медицинские комиссии сработали достаточно качественно, — отметил он. — Некоторые изменения, которые внесены в положение о военно-врачебной экспертизе, повышают требования к здоровью призывника, по другим статьям они снижены. Самое главное — призывник должен быть годным по состоянию здоровья».
Фото: edu.tltsu.ru