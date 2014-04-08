nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новый знак: парковка только для резидентов?

8 апреля 2014, 12:47
В России может появиться новый дорожный знак. Он будет регулировать парковку машин в зонах платной стоянки.

Как пишет «Московский Комсомолец», столичные власти обратились в ГИБДД с просьбой ввести в обращение новый дорожный знак — «Парковка только для резидентов». Необходимость его появления продиктована расширением зоны платной парковки в Москве: некоторые дома не имеют дворов, а мест на узких улицах на всех не хватает. Знак планируется устанавливать по предложениям муниципальных депутатов преимущественно в зонах плотной жилой застройки.

Последнее время Москва является основным инициатором появления новых дорожных знаков в РФ. Благодаря столице с 2014 года в обращение были введены около десятка новых указателей, в том числе «Конец полосы для маршрутных транспортных средств», «Работает эвакуатор», «Кроме такси» (подразумевает запрет на стоянку всех транспортных средств, кроме такси), «Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов», «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» и так далее.

Необходимость появления еще одного знака, регламентирующего парковку для резидентов, столичные чиновники связывают с расширением зоны платной парковки, которая постепенно будет распространяться за границы Садового кольца. Аналогичные меры поддержки резидентов действуют во многих городах Европы. Причем в ряде стран только они обладают привилегией парковаться внутри исторических зон.

Департамент транспорта уже обратился в ГИБДД с просьбой согласовать нововведение. «Это будет знак дополнительной информации, то есть белая горизонтальная табличка под основным знаком», — уточнили в ведомстве. Сам знак должен быть утвержден на федеральном уровне, а время его действия предполагается оставить на усмотрение местных властей. В частности, в Москве наиболее приемлемый промежуток — с 20:00 вечера до 8:00 утра, чтобы жители, возвращаясь с работы, могли гарантировано припарковать автомобиль рядом с домом.

Фото mk.ru

#Новости#Дорожные знаки#Парковки#Москва#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25