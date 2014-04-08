Новый знак: парковка только для резидентов?

Департамент транспорта уже обратился в ГИБДД с просьбой согласовать нововведение. «Это будет знак дополнительной информации, то есть белая горизонтальная табличка под основным знаком», — уточнили в ведомстве. Сам знак должен быть утвержден на федеральном уровне, а время его действия предполагается оставить на усмотрение местных властей. В частности, в Москве наиболее приемлемый промежуток — с 20:00 вечера до 8:00 утра, чтобы жители, возвращаясь с работы, могли гарантировано припарковать автомобиль рядом с домом.