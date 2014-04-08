Новый знак: парковка только для резидентов?

Как пишет «Московский Комсомолец», столичные власти обратились в ГИБДД с просьбой ввести в обращение новый дорожный знак — «Парковка только для резидентов». Необходимость его появления продиктована расширением зоны платной парковки в Москве: некоторые дома не имеют дворов, а мест на узких улицах на всех не хватает. Знак планируется устанавливать по предложениям муниципальных депутатов преимущественно в зонах плотной жилой застройки.
Последнее время Москва является основным инициатором появления новых дорожных знаков в РФ. Благодаря столице с 2014 года в обращение были введены около десятка новых указателей, в том числе «Конец полосы для маршрутных транспортных средств», «Работает эвакуатор», «Кроме такси» (подразумевает запрет на стоянку всех транспортных средств, кроме такси), «Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов», «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» и так далее.
Необходимость появления еще одного знака, регламентирующего парковку для резидентов, столичные чиновники связывают с расширением зоны платной парковки, которая постепенно будет распространяться за границы Садового кольца. Аналогичные меры поддержки резидентов действуют во многих городах Европы. Причем в ряде стран только они обладают привилегией парковаться внутри исторических зон.
Департамент транспорта уже обратился в ГИБДД с просьбой согласовать нововведение. «Это будет знак дополнительной информации, то есть белая горизонтальная табличка под основным знаком», — уточнили в ведомстве. Сам знак должен быть утвержден на федеральном уровне, а время его действия предполагается оставить на усмотрение местных властей. В частности, в Москве наиболее приемлемый промежуток — с 20:00 вечера до 8:00 утра, чтобы жители, возвращаясь с работы, могли гарантировано припарковать автомобиль рядом с домом.
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