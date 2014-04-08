Не смог задушить приятеля шнурком — взялся за полотенце

«По версии следствия, поздним вечером 4 апреля на территории завального кладбища в Тобольске между находящимися в состоянии алкогольного опьянения ранее судимыми 25-летним подозреваемым и 30-летним потерпевшим произошел конфликт. Со слов подозреваемого, он снял шнурок со своего ботинка и начал душить им своего знакомого, однако шнурок порвался. Тогда он взял лежащее рядом полотенце и все-таки задушил приятеля. После этого он сбросил тело убитого в овраг и с места преступления скрылся», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.