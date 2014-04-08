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На «Червишевском» кладбище продавали участки

8 апреля 2014, 14:03
Земельные участки для погребения предоставляются бесплатно. Но частные фирмы умудряются продавать места на кладбище, причем за большие деньги. В Тюмени расследуется уголовное дело по факту продажи на кладбище места для захоронения.

В марте полиция провела оперативное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого представитель частной фирмы по оказанию ритуальных услуг за 150 тысяч рублей продал «родственнику» умершего для захоронения на кладбище земельный участок, имеющий удобное месторасположение, на кладбище «Червишевское-1». После получения денег торговец был задержан.

Материалы проверки сразу же попали в прокуратуру Калининского округа г. Тюмени, а дальше в следственные органы, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В ходе расследования будут приняты меры к установлению и других фактов продажи мест для захоронений на кладбище. Расследование ведет следственный отдел отдела полиции № 7 Следственного управления УМВД России по г. Тюмени (г. Тюмень, ул. Федюнинского, 9 „а“, строение 4)», — сообщает прокуратура, которая контролирует ход следствия.

#Новости#Прокуратура г.Тюмени#Мошенничество#Женя#Происшествия
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