На «Червишевском» кладбище продавали участки

В марте полиция провела оперативное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого представитель частной фирмы по оказанию ритуальных услуг за 150 тысяч рублей продал «родственнику» умершего для захоронения на кладбище земельный участок, имеющий удобное месторасположение, на кладбище «Червишевское-1». После получения денег торговец был задержан.