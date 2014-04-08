На «Червишевском» кладбище продавали участки

В марте полиция провела оперативное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого представитель частной фирмы по оказанию ритуальных услуг за 150 тысяч рублей продал «родственнику» умершего для захоронения на кладбище земельный участок, имеющий удобное месторасположение, на кладбище «Червишевское-1». После получения денег торговец был задержан.
Материалы проверки сразу же попали в прокуратуру Калининского округа г. Тюмени, а дальше в следственные органы, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
«В ходе расследования будут приняты меры к установлению и других фактов продажи мест для захоронений на кладбище. Расследование ведет следственный отдел отдела полиции № 7 Следственного управления УМВД России по г. Тюмени (г. Тюмень, ул. Федюнинского, 9 „а“, строение 4)», — сообщает прокуратура, которая контролирует ход следствия.