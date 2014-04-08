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Лучшие игроки в боулинг прокатятся на лимузине

8 апреля 2014, 16:10
Весенний турнир между школьными командами пройдет в клубе «Планета боулинг» 9, 23 апреля и 14, 28 мая в 17 часов.
Сюжет
Тюмень

На первом дне соревнований профессиональный тренер расскажет командам историю боулинга, а команды взрослой лиги проведут мастер-класс.

Лучший игрок — тот, кто наберет больше всего очков по итогам всех соревнований — получит айпад. Команда победителей получит сертификат на поезду на лимузине.

Также всех участников ждет праздничный фуршет, кубки, призы и почетные дипломы.

Стоимость участия 180 рублей/час (с команды), стоимость участия с каждого игрока (ребенка) — 30 рублей.

Регистрация команд и уточнение подробной информации: 51-71-28.

#Новости#Боулинг#Тюмень#Соревнования#Ирина#Культура
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