Лучшие игроки в боулинг прокатятся на лимузине

На первом дне соревнований профессиональный тренер расскажет командам историю боулинга, а команды взрослой лиги проведут мастер-класс.
Лучший игрок — тот, кто наберет больше всего очков по итогам всех соревнований — получит айпад. Команда победителей получит сертификат на поезду на лимузине.
Также всех участников ждет праздничный фуршет, кубки, призы и почетные дипломы.
Стоимость участия 180 рублей/час (с команды), стоимость участия с каждого игрока (ребенка) — 30 рублей.
Регистрация команд и уточнение подробной информации: 51-71-28.