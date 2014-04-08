Из ревности испортила чужую машину

Установлено, что злоумышленница действовала из личного неприязненного отношения к жительнице областного центра, возникшего на почве ревности из-за сожительства с ее бывшим мужем. Заметив, как пострадавшая подъехала к месту, где трудоустроен ее бывший супруг, правонарушительница попросила ее выйти из машины для выяснения отношений. Однако потерпевшая отказалась, тогда же подозреваемая нанесла удар ногой по бамперу, разбила зеркало, тем самым повредив имущество на 9800 рублей.