Из ревности испортила чужую машину

Так, на днях в отдел полиции № 7 поступило заявление о порче имущества. В короткие сроки личность предполагаемой злоумышленницы была установлена. Благодаря отработанным и слаженным методам действий участкового уполномоченного и сотрудников уголовного розыска местонахождение правонарушительницы также определено. 41-летняя злоумышленница является жительницей областного центра. В настоящее время ранее не судимая подозреваемая трудоустроена бухгалтером на одном из тюменских предприятий, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
Установлено, что злоумышленница действовала из личного неприязненного отношения к жительнице областного центра, возникшего на почве ревности из-за сожительства с ее бывшим мужем. Заметив, как пострадавшая подъехала к месту, где трудоустроен ее бывший супруг, правонарушительница попросила ее выйти из машины для выяснения отношений. Однако потерпевшая отказалась, тогда же подозреваемая нанесла удар ногой по бамперу, разбила зеркало, тем самым повредив имущество на 9800 рублей.
Заметив порчу имущества, потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения на свободы сроком до двух лет. Задумайтесь, стоит ли того ваша минутная вспыльчивость.