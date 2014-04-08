ГИБДД набирает волонтеров 55+

У тюменки Софьи Захаровой нет опыта волонтерской работы, но есть опыт сопровождения внучки и ее подружек в школу и обратно. Вместе с детьми пенсионерка записывает номера автомобилей, не пропустивших детей на пешеходном переходе, а затем направляет их в ГИБДД. Вот что значит активный участник дорожного движения. Такие люди для «Дорожного патруля 55+" просто находка.