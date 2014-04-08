ГИБДД набирает волонтеров 55+

В Госавтоинспекции надеются, что люди «золотого» возраста с активной жизненной позицией смогут не только оказать содействие в обеспечении безопасности на дорогах, но и сами повторят правила дорожного движения, призовут к их соблюдению своих близких и просто сделают свою жизнь активной и яркой.
Сегодня первые желающие стать волонтерами приняли участие в занятиях школы волонтерского мастерства, организованной по инициативе Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» совместно с Областным геронтологическим центром при участии Госавтоинспекции Тюменской области.
Инспекторы рассказали будущим волонтерам о том, как остаться на дорогах здоровым и невредимым, а также, чем будут заниматься волонтеры дорожной безопасности. По мнению ГИБДД, участие в массовых акциях по безопасности дорожного движения и рейдовых мероприятиях людей, умудренных жизненным опытом, сможет оказать воздействие на нарушителей дорожного порядка, отмечают в пресс-службе ведомства.
У тюменки Софьи Захаровой нет опыта волонтерской работы, но есть опыт сопровождения внучки и ее подружек в школу и обратно. Вместе с детьми пенсионерка записывает номера автомобилей, не пропустивших детей на пешеходном переходе, а затем направляет их в ГИБДД. Вот что значит активный участник дорожного движения. Такие люди для «Дорожного патруля 55+" просто находка.
Желающим стать волонтером дорожной безопасности можно позвонить в ГИБДД по тел. 794–555, 794–551.