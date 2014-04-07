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Заболеваемость ОРВИ идет на убыль

7 апреля 2014, 09:45
В Тюменском районе невысокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо на заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.
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Тюмень

В Тюменском районе невысокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

«Течение эпидпроцесса на территории умеренное. На сегодняшний день ситуации стабилизируется», — сказала она. Изменения к лучшему Галина Шарухо связывает, прежде всего, с проведением более качественной была прививочной кампанией.

Факт снижения заболеваемости подтверждает и главный врач «Областной больницы № 19» Михаил Ясков. «Пик пришелся на март месяц, на начало апреля зафиксировано снижение количества простудных заболеваний», — отметил он. Во всех медицинских учреждениях района приняты все необходимые меры по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

В образовательных и дошкольных учреждениях района также проводят все необходимые профилактические мероприятия: идет информационная работа с сотрудниками учреждений, детьми и родителями о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, ограничено проведение массовых мероприятий, а также регулярная уборка помещений, проветривание, обработка бактерицидными лампами.

Фото: big-radio.ru

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