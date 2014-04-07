Заболеваемость ОРВИ идет на убыль

Факт снижения заболеваемости подтверждает и главный врач «Областной больницы № 19» Михаил Ясков. «Пик пришелся на март месяц, на начало апреля зафиксировано снижение количества простудных заболеваний», — отметил он. Во всех медицинских учреждениях района приняты все необходимые меры по предупреждению распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.