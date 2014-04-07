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В Тюменской области выбрали лучшие автошколы

7 апреля 2014, 09:30
На заседании конкурсной комиссии на звание «Лучшая школа Тюменской области» были рассмотрены материалы организаций-участников и определены победители.

Как сообщает департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, призовые места достались:

— в номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола Тюменской области»:

1 место — негосударственное образовательное частное учреждение «Галатея»;

2 место — автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Научно-технический центр «Сигур»;

3 место — общество с ограниченной ответственностью «Учебный комбинат».

— в номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола»:

1 место — общество с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный комбинат «Автомобилист»;

2 место — государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»;

3 место — некоммерческая организация негосударственное образовательное учреждение «Автошкола «Престиж».

#Новости#Автошколы#Тюменская область#Конкурсы#Транспорт#Olga#Общество
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