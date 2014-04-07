В Тюменской области выбрали лучшие автошколы

Как сообщает департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, призовые места достались:
— в номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола Тюменской области»:
1 место — негосударственное образовательное частное учреждение «Галатея»;
2 место — автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Научно-технический центр «Сигур»;
3 место — общество с ограниченной ответственностью «Учебный комбинат».
— в номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола»:
1 место — общество с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный комбинат «Автомобилист»;
2 место — государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»;
3 место — некоммерческая организация негосударственное образовательное учреждение «Автошкола «Престиж».