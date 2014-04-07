Украина ввела лимит на срок пребывания россиян на своей территории

«С 00:00 (01:00 мск) 7 апреля госпогранслужба начнет осуществлять проверку выполнения гражданами Российской Федерации требований по срокам пребывания в Украине, — сообщили в пограничном ведомстве, ссылаясь на поручение кабинета министров Украины. — Это решение было принято в ответ на введение ограничений российской стороной, которая с 1 января 2014 года установила для граждан Украины схожие сроки пребывания на территории Российской Федерации».
В случае нарушения сроков пребывания на территории украинского государства, пограничники будут отказывать россиянам в повторном въезде в страну. Кроме того, в Госпогранслужбе обещают привлекать к административной ответственности лица, превысившие лимит пребывания на Украине.
До сих пор граждане России, приезжавшие на Украину, могли находиться на территории страны до трех месяцев и по истечение этого срока должны были выезжать из страны, но имели возможность сразу же вернуться назад.
Ранее украинские власти также высказывались за введение визового режима между Украиной и Россией. Однако позже руководство страны отказалось от этой идеи.
Сейчас между Украиной и РФ существует безвизовый режим. Более того, граждане двух стран могут осуществлять поездки не только по заграничным, но и по внутренним паспортам. Россия планировала ввести обязательный въезд по загранпаспортам для граждан стран, имеющих с РФ безвизовый режим, с 2015 года.