Украина ввела лимит на срок пребывания россиян на своей территории

Сейчас между Украиной и РФ существует безвизовый режим. Более того, граждане двух стран могут осуществлять поездки не только по заграничным, но и по внутренним паспортам. Россия планировала ввести обязательный въезд по загранпаспортам для граждан стран, имеющих с РФ безвизовый режим, с 2015 года.