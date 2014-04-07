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Тюменские КВНщики открывают сезон рекордов

7 апреля 2014, 13:22
Финал «Сезона рекордов» КВН пройдет во Дворца искусств «Пионер» 7 и 9 апреля. Девиз мероприятия — «Вперед! К вершинам юмора!».
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Тюмень

Финал «Сезона рекордов» КВН пройдет во Дворца искусств «Пионер» 7 и 9 апреля. Девиз мероприятия — «Вперед! К вершинам юмора!»

В финальных играх на тему: «Нам победа как воздух нужна!» сразятся 12 команд. Среди них участники и победители фестивалей Всероссийской юниор-лиги Международного союза КВН, которые проходили в Москве и Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского городского многопрофильного центра.

7 апреля в 19 часов зрителей ждет встреча с командами тюменских вузов: «Давай полетаем» (ТюмГАСУ), «Русь» (ГАУСЗ), «Робин GOOD» (ТГАКИиСТ), «Рассказать друзьям» (Институт физики и химии, ТюмГУ), «Мирное время» (ТВВИКУ).

9 апреля в 18 часов свое мастерство представят команды общеобразовательных учреждений города: «Одна восьмая» (школа № 8), «12 стульев» (гимназия № 12), «44-й кадр» (школа № 44), «Капучино» (гимназия № 49), «63-я армия» (школа № 63), «МС 66» (школа № 66), «Без детства» (общеобразовательный лицей ТюмГНГУ).

Победа над собой, готовность совершить невозможное для успеха команды, умение самостоятельно придумать шутки и высмеять недостатки, чтобы изменить жизнь к лучшему, — вот главные КВНовские «рекорды», к которым стремятся команды. Интерес к этой игре в нашем городе возрастает из года в год — появляются новые участники, формируются команды.

Фото: balakovo.bezformata.ru

#Новости#Тюмень#КВН#Саша#Общество
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