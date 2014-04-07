Тюменские КВНщики открывают сезон рекордов

Победа над собой, готовность совершить невозможное для успеха команды, умение самостоятельно придумать шутки и высмеять недостатки, чтобы изменить жизнь к лучшему, — вот главные КВНовские «рекорды», к которым стремятся команды. Интерес к этой игре в нашем городе возрастает из года в год — появляются новые участники, формируются команды.