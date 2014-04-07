Станислав Кокорин стал серебряным призером чемпионата США

«Еще в сентябре я решил участвовать в этих стартах и готовился к ним основательно, так как, несмотря на свои достижения, не считаю своих соперников слабыми, — рассказывает Станислав Кокорин. — А вот Джона Бослера я действительно недооценил, решив, что время 4.00–4.10 будет достаточным. Джон отлично подгадал старт и прошел трассу без ошибок. Я же получил „щелчок по носу“ и бесценный опыт».