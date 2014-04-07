Станислав Кокорин стал серебряным призером чемпионата США

Трехкратный обладатель Кубка мира, воспитанник тюменской спортивной школы «Алькор» Станислав Кокорин был явным фаворитом соревнований на скорость, и многие пророчили золотую медаль именно ему. Однако в решающем забеге американский спортсмен Джон Бослер вышел вперед с результатом 3.95 секунды, побив прежний рекорд национальных чемпионатов. Так россиянину досталась серебряная медаль, обладателем бронзы стал американец Район Стрикленд.
«Еще в сентябре я решил участвовать в этих стартах и готовился к ним основательно, так как, несмотря на свои достижения, не считаю своих соперников слабыми, — рассказывает Станислав Кокорин. — А вот Джона Бослера я действительно недооценил, решив, что время 4.00–4.10 будет достаточным. Джон отлично подгадал старт и прошел трассу без ошибок. Я же получил „щелчок по носу“ и бесценный опыт».
Второе место Станислава не расстраивает, сейчас он усердно готовится к предстоящим этапам кубка мира, которые пройдут в Китае и Азербайджане, отметили в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.