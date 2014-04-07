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Станислав Кокорин стал серебряным призером чемпионата США

7 апреля 2014, 13:25
Тюменский спортсмен Станислав Кокорин завоевал серебро открытого чемпионата США по скалолазанию. В соревнованиях, проходивших в Лос-Анджелесе, приняли участие более ста спортсменов, в том числе и знаменитые Крис Шарма, Даниель Вудс, Саша Дижулиан.
Сюжет
Тюмень

Трехкратный обладатель Кубка мира, воспитанник тюменской спортивной школы «Алькор» Станислав Кокорин был явным фаворитом соревнований на скорость, и многие пророчили золотую медаль именно ему. Однако в решающем забеге американский спортсмен Джон Бослер вышел вперед с результатом 3.95 секунды, побив прежний рекорд национальных чемпионатов. Так россиянину досталась серебряная медаль, обладателем бронзы стал американец Район Стрикленд.

«Еще в сентябре я решил участвовать в этих стартах и готовился к ним основательно, так как, несмотря на свои достижения, не считаю своих соперников слабыми, — рассказывает Станислав Кокорин. — А вот Джона Бослера я действительно недооценил, решив, что время 4.00–4.10 будет достаточным. Джон отлично подгадал старт и прошел трассу без ошибок. Я же получил „щелчок по носу“ и бесценный опыт».

Второе место Станислава не расстраивает, сейчас он усердно готовится к предстоящим этапам кубка мира, которые пройдут в Китае и Азербайджане, отметили в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

#Новости#Скалолазание#Тюмень#США#Таня#Спорт
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