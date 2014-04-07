Проводить пикет против McDonald’s в Тюмени пока не собираются

«McDonald’s закрыл свои заведения в Крыму, это же хорошо, еще бы у нас он все закрыл. Я дал команду городской организации ЛДПР, чтобы у всех ресторанов McDonald’s в Москве и по стране выставить пикет», — отметил Жириновский, передает ИТАР-ТАСС. «По всей стране закроем, а потом пепси-колой займемся», — сказал он журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.