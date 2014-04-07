Проводить пикет против McDonald’s в Тюмени пока не собираются

В России предложили закрыть сеть McDonald’s из-за нездорового ассортимента представленной в сети пищи. С такой инициативой выступил глава франкции ЛДПР Владимир Жириновский, заявив о готовящихся пикетах против фастфудных заведений со стороны своих однопартийцев, сообщает Rbcdaily.ru.
«McDonald’s закрыл свои заведения в Крыму, это же хорошо, еще бы у нас он все закрыл. Я дал команду городской организации ЛДПР, чтобы у всех ресторанов McDonald’s в Москве и по стране выставить пикет», — отметил Жириновский, передает ИТАР-ТАСС. «По всей стране закроем, а потом пепси-колой займемся», — сказал он журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.
Вопрос о том, пройдет ли такой пикет в Тюмени, будет рассматриваться, рассказал NashGorod.ru помощник депутата государственной думы Иван Вершинин. «Прямого указания нам не было, — уточнил он, — Сейчас митинги прошли в Москве и Московской области, Екатеринбурге. Владимир Жириновский выступал не только против компании McDonald’s, представители СМИ выхватили фразу из контекста».
Пикет против McDonald’s прошел 6 апреля в Уфе. Общество русской культуры призвало к прекращению работы казанских отделений американской корпорации McDonald’s. «Не посещайте McDonald’s», — с таким воззванием обратились участники акции к жителям города. В качестве альтернативы «МакДональдсу» члены Общества русской культуры предложили казанцам перейти на блюда национальной кухни, такие как блины, эчпочмаки и кумыс, сообщает Runews24.ru.
Ранее в McDonald’s сообщили, что сеть ресторанов приостанавливает свою работу в Крыму, информирует Rbcdaily.ru. «В связи с производственными причинами, не зависящими от компании, деятельность учреждений, расположенных в Симферополе, Севастополе и Ялте, была временно приостановлена. Мы надеемся, что сможем возобновить их работу, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении.
При этом Макдональдс предоставил возможность сотрудникам перевестись в любые другие заведения сети на Украине. Расходы на переезд и первые три месяца проживания готова оплатить компания.