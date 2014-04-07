Познакомился, напоил и… убил

«Со слов подозреваемого, с потерпевшей он познакомился на улице 6 апреля, а затем предложил женщине выпить, пригласив ее к себе домой. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт. Подозреваемый избил гостью по телу и лицу, сломав ей четыре ребра и нос. После этого мужчина схватил пострадавшую за шею и задушил», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.