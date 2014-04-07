Познакомился, напоил и… убил

6 апреля в квартире дома, расположенного по улице Республики, обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти — множественными ссадинами и гематомами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления был задержан житель Тюмени. Он написал заявление о явке с повинной. В нем мужчина отметил, что убийство совершил после ссоры, и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
«Со слов подозреваемого, с потерпевшей он познакомился на улице 6 апреля, а затем предложил женщине выпить, пригласив ее к себе домой. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт. Подозреваемый избил гостью по телу и лицу, сломав ей четыре ребра и нос. После этого мужчина схватил пострадавшую за шею и задушил», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.