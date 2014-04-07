Наркодельцы успели «наварить» миллионы на китайских «солях»

В результате реализованной оперативной комбинации сотрудники УФСКН России по Тюменской области ликвидировали место хранения и расфасовки синтетических наркотиков, а также установили лиц, организовавших систему их распространения через сеть тайников на улицах города Тюмени и в подъездах жилых домов.
«На момент задержания уже были задокументированы несколько эпизодов преступной деятельности группы. В момент, когда злоумышленники были задержаны, у них находилась очередная партия наркотиков, поступивших в Тюмень от иногородних поставщиков. Общий вес изъятого составил почти два килограмма „солей“, из которых дельцы могли изготовить несколько десятков килограммов наркотиков, предназначенных для курения. Основная часть препаратов обнаружена оперативниками в квартире одного из задержанных мужчин. Полиэтиленовые мешки с запрещенными веществами в виде порошков, кристаллов и гранул были спрятаны в шкафу», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Кроме препаратов, найденных в квартире, небольшие объемы готовых наркотиков в расфасованном виде были изъяты непосредственно у молодых людей при личном досмотре. К слову, некоторые из задержанных были застигнуты в момент раскладывания «солей» по «закладкам» в условленных местах.
Как выяснили наркополицейские, распространение наркотиков на розничном уровне осуществлялось в основном по принципам «сетевого маркетинга». При этом продуманная схема конспирации предполагала бесконтактный способ передачи «криминального товара», а также безналичный расчет через системы виртуальных платежей. По имеющейся информации, через банковские счета, которые молодые люди оформили на подставных лиц, за последние полтора месяца прошло несколько миллионов рублей.
По предварительной информации, изъятый у дельцов наркотик — продукт химических изысканий, проводившихся в подпольных лабораториях Китая.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 228.1. УК РФ — незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также ст. 30 УК РФ — по факту приготовления к сбыту, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от задержанных обстоятельствам. Напомним, российское законодательство за наркопреступления предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом, а при некоторых отягчающих обстоятельствах — пожизненное лишение свободы.
Фото пресс-службы УФСКН по Тюменской области