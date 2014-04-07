Наркодельцы успели «наварить» миллионы на китайских «солях»

«На момент задержания уже были задокументированы несколько эпизодов преступной деятельности группы. В момент, когда злоумышленники были задержаны, у них находилась очередная партия наркотиков, поступивших в Тюмень от иногородних поставщиков. Общий вес изъятого составил почти два килограмма „солей“, из которых дельцы могли изготовить несколько десятков килограммов наркотиков, предназначенных для курения. Основная часть препаратов обнаружена оперативниками в квартире одного из задержанных мужчин. Полиэтиленовые мешки с запрещенными веществами в виде порошков, кристаллов и гранул были спрятаны в шкафу», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.