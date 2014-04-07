Михаил Прохоров отказался от «Ё-мобиля»

Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Валерий Сенько пояснил, что «конъюнктура авторынка РФ и общая ситуация в экономике существенно изменились, ослабление рубля резко увеличило стоимость производства», так как большую часть оборудования планировалось закупать за рубежом. С 2010 года «параметры проекта изменились, его бюджет мог составить €450 млн», а на исследования уже потрачены «несколько сотен миллионов евро». На фоне падающего спроса эффективность проекта стала неочевидной. Поэтому принято решение передать наработки государству. «Ё-Авто» сохранит за собой только бренд «Ё».