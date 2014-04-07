Михаил Прохоров отказался от «Ё-мобиля»

Проект гибридного «Ё-мобиля», громко анонсированный Михаилом Прохоровым в 2010 году и собравший более 200 тысяч предзаказов, фактически закрыт.
ОНЭКСИМ за €1 передал все технологии государственному институту НАМИ и намерен продать цеха в Петербурге. Решение в компании объяснили резким ростом цен на оборудование из-за ослабления рубля и спадом авторынка. В каком проекте можно будет использовать платформу «Ё-мобиля», государство пока не определилось, пишет «Коммерсант».
О том, что компания «Ё-Инжиниринг», которая занимается проектированием «Ё-мобиля», передала ФГУП НАМИ всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси автомобиля, «Коммерсанту» рассказали в ОНЭКСИМе Михаила Прохорова. Договор о передаче прав подписан 3 апреля, сумма сделки составила символический €1.
Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Валерий Сенько пояснил, что «конъюнктура авторынка РФ и общая ситуация в экономике существенно изменились, ослабление рубля резко увеличило стоимость производства», так как большую часть оборудования планировалось закупать за рубежом. С 2010 года «параметры проекта изменились, его бюджет мог составить €450 млн», а на исследования уже потрачены «несколько сотен миллионов евро». На фоне падающего спроса эффективность проекта стала неочевидной. Поэтому принято решение передать наработки государству. «Ё-Авто» сохранит за собой только бренд «Ё».
Фото «Ъ»