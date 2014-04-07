«Магнит» устраивает свалки во дворах?

«Сегодня, увидев мусор, мы запечатлели его на фото, подошли к администратору магазина (директора не было) и сообщили ей о ситуации, показали фото, но она не поверила и сказала, что сходит посмотрит сама. На наше приглашение пройти вместе, посмотреть, сказала, что ооочень занята», — сообщила в редакцию 29 марта 2014 года жительница улицы Беляева Татьяна Ивановна. В контролирующие органы горожанка пока не обращалась, пытаясь решить проблему самостоятельно.
А другие тюменцы обратились в управление Роспотребнадзора и по делу еще одного «Магнита» — на Червишевском тракте 31/9. Управление привлекло экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области», которые установили, что в магазине «Магнит» на Червишевском тракте не соблюдаются требования санитарного законодательства при обращении с отходами и реализации фруктов и овощей. Поэтому управлением в отношении ЗАО «Тандер» (владелец магазина «Магнит») было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
ЗАО «Тандер» в свою очередь попыталось оспорить решение Роспотребнадзора в Арбитражном суде Тюменской области, ссылаясь на то, что при вынесении постановления Управлением были нарушены сроки давности привлечения к административной ответственности. Кроме того, ЗАО считало, что совершенное им правонарушение может быть признано судом малозначительным. Но суд в требовании владельца «Магнита» отказал.