«Магнит» устраивает свалки во дворах?

«Сегодня, увидев мусор, мы запечатлели его на фото, подошли к администратору магазина (директора не было) и сообщили ей о ситуации, показали фото, но она не поверила и сказала, что сходит посмотрит сама. На наше приглашение пройти вместе, посмотреть, сказала, что ооочень занята», — сообщила в редакцию 29 марта 2014 года жительница улицы Беляева Татьяна Ивановна. В контролирующие органы горожанка пока не обращалась, пытаясь решить проблему самостоятельно.