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«Магнит» устраивает свалки во дворах?

7 апреля 2014, 10:47
Жители домов по улице Беляева в Тюмени не в восторге от соседства с магазином «Магнит». Неоднократно в редакцию NashGorod.ru приходили сообщения о том, что магазин складирует отходы мимо мусорных баков. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований у магазина «Магнит», только не на Беляева, а на Червишевском тракте, нашло и областное управление Роспотребнадзора.

«Сегодня, увидев мусор, мы запечатлели его на фото, подошли к администратору магазина (директора не было) и сообщили ей о ситуации, показали фото, но она не поверила и сказала, что сходит посмотрит сама. На наше приглашение пройти вместе, посмотреть, сказала, что ооочень занята», — сообщила в редакцию 29 марта 2014 года жительница улицы Беляева Татьяна Ивановна. В контролирующие органы горожанка пока не обращалась, пытаясь решить проблему самостоятельно.

А другие тюменцы обратились в управление Роспотребнадзора и по делу еще одного «Магнита» — на Червишевском тракте 31/9. Управление привлекло экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области», которые установили, что в магазине «Магнит» на Червишевском тракте не соблюдаются требования санитарного законодательства при обращении с отходами и реализации фруктов и овощей. Поэтому управлением в отношении ЗАО «Тандер» (владелец магазина «Магнит») было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

ЗАО «Тандер» в свою очередь попыталось оспорить решение Роспотребнадзора в Арбитражном суде Тюменской области, ссылаясь на то, что при вынесении постановления Управлением были нарушены сроки давности привлечения к административной ответственности. Кроме того, ЗАО считало, что совершенное им правонарушение может быть признано судом малозначительным. Но суд в требовании владельца «Магнита» отказал.

#Новости#Мусор#Магазины#Женя#Общество
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