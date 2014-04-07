KIA въехал в забор, Mercedes — в опору электропередач

В пятницу, в десятом часу вечера, на перекрестке улиц Мельникайте и Гнаровской столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель грузовика, выполняя разворот, не уступил встречному транспорту. В результате аварии пострадали четыре человека: 21-летний водитель легковушки — он получил перелом костей носа, и три его пассажирки в возрасте 20 лет. У девушек ушибы.