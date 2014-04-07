KIA въехал в забор, Mercedes — в опору электропередач

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, автомобиль Volvo с полуприцепом съехал в кювет и опрокинулся на 310 километре автодороги Тюмень — Омск рано утром 6 апреля. 55-летний водитель фуры, житель Татарстана, погиб. Возможно, смерть водителя наступила до съезда грузовика в кювет, обстоятельства выясняются, у водителя мог случиться сердечный приступ за рулем.
Honda Accord из Тарко-Сале и ВАЗ-2110 из Дагестана столкнулись на 502 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск днем в воскресенье. Предварительно, Honda выехала на встречную полосу. Погибла 28-летняя пассажирка «Лады», 23-летний водитель этого автомобиля получил перелом лодыжки, ссадины и ушибы. Водитель и пассажир «Хонды» получили ушибы и сотрясение головного мозга.
В 22 часа в субботу на 195 километре автодороги Курган — Тюмень, в окрестностях областного центра, столкнулись Suzuki из ЯНАО и Volkswagen. Водитель Suzuki двигался по федеральной автодороге будучи пьяным, показания алкотестера составили 1,11 мг/л. Пострадали двое пассажиров второго автомобиля: годовалый ребенок получил ушиб, он перевозился в детском автокресле, у 29-летнего пассажира ушиб колена.
8-летний ребенок получил перелом бедра, переломы ребер и пневмоторакс при съезде автомобиля ГАЗ-САЗ в кювет на 44 километре автодороги Армизон — Бердюжье в воскресенье в восьмом часу вечера. За рулем грузовика находился 50-летний дедушка ребенка Александр Усольцев со стажем 32 года, был нетрезв. Ехал вдвоем с мальчиком. В кузове перевозились три коровы, одна умерла в результате ДТП, две убежали.
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Тюмени днем в воскресенье на улице Новгородской, 10. Здесь автомобиль KIA Rio въехал в забор. У 21-летнего водителя автомобиля нет права управления транспортом, он получил рваную рану носа и губы, у 49-летнего пассажира раны головы.
В пятницу, в десятом часу вечера, на перекрестке улиц Мельникайте и Гнаровской столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель грузовика, выполняя разворот, не уступил встречному транспорту. В результате аварии пострадали четыре человека: 21-летний водитель легковушки — он получил перелом костей носа, и три его пассажирки в возрасте 20 лет. У девушек ушибы.
В 23 часа в воскресенье на улице Ямской, 98 автомобиль Mercedes на большой скорости въехал в опору электропередач, водитель не рассчитал траекторию движения на кольцевой развязке. 23-летний водитель иномарки получил сотрясение мозга и травму позвоночника, у 23-летней пассажирки черепно-мозговые травмы, ссадины и ушибы.
На 14 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 58-летний велосипедист попытался объехать лужу на краю дороги и въехал в Volkswagen. У велосипедиста ушиб поясницы.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области и Дмитрия Соколова