Европейские автомобили перейдут на водород

Первые автомобили на топливных ячейках должны появиться уже скоро в 2016 году. При этом российский «АвтоВАЗ» имел шансы стать пионером по производству автомобилей на водороде: программа по разработке машин на топливных элементах стартовала в 1999 году, в 2001 и в 2003 публике были показаны готовые наработки, базировавшиеся на платформах «Нивы» и ВАЗ-2111… Однако дальнейшего развития «вазовский» проект не имел, а недавно был уволен его главный идеолог Георгий Мирзоев.