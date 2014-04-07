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Европейские автомобили перейдут на водород

7 апреля 2014, 09:04
В Европе дан старт крупному проекту HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles Водород для инновационных автомобилей).

В рамках программы европейские производители автомобилей, к которым примкнула японская Honda, производители водородного топлива, а также консультанты в области энергетики, заключили контракт на сумму € 38,4 млн, определяющий развитие технологий и инфраструктуры для электрокаров на топливных элементах.

Как пишет «Авто Mail. Ru», участники проекта будут работать над созданием новых водородных автомобилей на топливных элементах и заправочных станций для них. Предполагается, что топливная экономичность таких машин будет в два раза выше, чем у традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Еще одним преимуществом является экологичность и дальнобойность водородомобилей без дозаправки такая машина способна проехать свыше 600 километров.

Первые автомобили на топливных ячейках должны появиться уже скоро в 2016 году. При этом российский «АвтоВАЗ» имел шансы стать пионером по производству автомобилей на водороде: программа по разработке машин на топливных элементах стартовала в 1999 году, в 2001 и в 2003 публике были показаны готовые наработки, базировавшиеся на платформах «Нивы» и ВАЗ-2111… Однако дальнейшего развития «вазовский» проект не имел, а недавно был уволен его главный идеолог Георгий Мирзоев.

#Новости#Автомобили#Европа#Транспорт#Olga#Общество
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