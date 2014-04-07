Экстравагантная звезда покорит тюменцев своей энергетикой

Во втором сезоне проекта «Голос» 42-летняя рок-дива Наргиз Закирова взорвала зал исполнением мегахита 1984 года Still loving you из репертуара Scorpions и с триумфом прошла в команду Леонида Агутина.
Наргиз родилась в Ташкенте в семье с глубокими творческими корнями: дед Карим Закиров — оперный певец и народный артист Узбекистана, а дядя Фаррух Закиров всем известен как солист и руководитель ВИА «Ялла».Мать — Луиза Закирова, популярная в 60-70-е годы эстрадная певица, выступавшаяв дуэте со своим братом Батыром Закировым (певец, писатель, поэт, художник и актёр, народный артист Узбекской ССР).
В 4 года Наргиз впервые выступила на сцене. В 15 лет с песней «Помни меня» (на музыку Фарруха Закирова, записанной певицей вместе с ещё несколькими песнями для фильма «Невеста из Вуадиля») Наргиз появилась на фестивале песни «Юрмала»-86, где получила приз зрительских симпатий. Училась на эстрадном отделении в республиканском цирковом училище. С успехом выступала со своей группой. В 1995 году с родителями и дочкой переехала в США в Нью-Йорк. В 2001 году записала в стиле этно-альбом «Золотая клетка», опубликованный компанией Sweet Rains Records на сайтах международного интернета. Пела в группах.
В 2013 году певица прошла три этапа отбора на американский X-Factor, но отправилась на российский телевизионный проект «Голос». Наргиз впечатлила всех четверых судей, но пошла в команду Леонида Агутина, вышла в финал конкурса и заняла второе место.
Сверхновая рок-звезда шоу «Голос» покорила всех экстравагантной внешностью, ярким вокалом, очевидным талантом и невероятной энергетикой. У поклонников Наргиз в Тюмени есть возможность спеть знаменитую балладу Still Loving You вместе с певицей на концерте 15 апреля в Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 1000–3000 руб.
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