Экстравагантная звезда покорит тюменцев своей энергетикой

В 4 года Наргиз впервые выступила на сцене. В 15 лет с песней «Помни меня» (на музыку Фарруха Закирова, записанной певицей вместе с ещё несколькими песнями для фильма «Невеста из Вуадиля») Наргиз появилась на фестивале песни «Юрмала»-86, где получила приз зрительских симпатий. Училась на эстрадном отделении в республиканском цирковом училище. С успехом выступала со своей группой. В 1995 году с родителями и дочкой переехала в США в Нью-Йорк. В 2001 году записала в стиле этно-альбом «Золотая клетка», опубликованный компанией Sweet Rains Records на сайтах международного интернета. Пела в группах.