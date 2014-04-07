Дело бывшего руководителя управы ЛАО рассматривается в суде

Спустя год (4 декабря 2012 г.) Шебеко заключил еще один муниципальный контракт стоимостью более 2 млн. рублей на снос ветхого многоквартирного дома по ул. Элеваторной в Тюмени без проведения аукциона. По версии следствия, он поручил своему заместителю Беделю и председателю комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа администрации г. Тюмени Денису Хромову подыскать подрядчика для сноса дома. Бедель и Хромов исполнили незаконное поручение руководителя управы с выгодой для себя. Директор строительной фирмы, выполнившей работы по сносу ветхого дома, передал через посредника Беделю — 100 тысяч рублей, а Хромову — 50 тысяч рублей за заключение выгодного муниципального контракта и возможность заработать.