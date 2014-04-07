Дело бывшего руководителя управы ЛАО рассматривается в суде

В ноябре 2011 года управе Ленинского округа г. Тюмени было поручено организовать работы по демонтажу аварийного пристроя, расположенного на территории муниципального учреждения «Начальная школа-детский сад № 87» в мкр. «Лесной». Необходимо было провести открытый аукцион для определения фирмы-подрядчика.
По версии следствия, Шебеко, злоупотребляя должностными полномочиями, поручил своему заместителю Юрию Беделю и директору Службы заказчика по благоустройству Ленинского округа г. Тюмени Сергею Потапских подыскать подрядчика для демонтажа строения без проведения аукциона. Бедель и Потапских не только выполнили незаконное поручение, но и извлекли из него материальную выгоду.
Была найдена фирма, занимавшаяся обналичиванием денежных средств, с которой Шебеко 5 декабря 2011 г. и заключил муниципальный контракт стоимостью более 2 млн. рублей на снос аварийного пристроя. Фактически работы были выполнены жителем Тюмени. В конце декабре 2011 г. ему представитель фирмы по обналичиванию денежных средств передал в счет оплаты работ 1,9 млн. рублей (за вычетом комиссионного вознаграждения). Из полученной суммы тюменец через посредника отдал Потапских 130 тыс. рублей, а 50 тыс. рублей — Беделю за предоставленную ими возможность заработать.
Спустя год (4 декабря 2012 г.) Шебеко заключил еще один муниципальный контракт стоимостью более 2 млн. рублей на снос ветхого многоквартирного дома по ул. Элеваторной в Тюмени без проведения аукциона. По версии следствия, он поручил своему заместителю Беделю и председателю комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа администрации г. Тюмени Денису Хромову подыскать подрядчика для сноса дома. Бедель и Хромов исполнили незаконное поручение руководителя управы с выгодой для себя. Директор строительной фирмы, выполнившей работы по сносу ветхого дома, передал через посредника Беделю — 100 тысяч рублей, а Хромову — 50 тысяч рублей за заключение выгодного муниципального контракта и возможность заработать.
По мнению следствия, нарушение Шебеко норм закона об обязательном проведении аукциона на выполнение работ по сносу строений лишило другие организации возможности на конкурентной основе (в том числе за счет снижения стоимости работ) бороться за заключение выгодных муниципальных контрактов, а также создало условия для совершения противоправных деяний Беделем, Потапских и Хромовым.
Сегодня по делу Шебеко началось судебное разбирательство. Обвинение поддерживает государственный обвинитель прокуратуры Тюменской области.
Напомним, что в январе с.г. за взятки и мошенничество Хромов и Потапских (каждый) был осужден к 3 годам лишения свободы, а Бедель — к 3 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Все трое лишены права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Отметим, что Игорь Шебеко — не первый руководитель управы Ленинского округа Тюмени, попавшийся махинациях и злоупотреблениях положением. Олег Кияшко, который ранее занимал этот пост, покинул должность не по своей воле. Как выяснилось, чиновник не только получил от ООО «Дорожник» автомобиль стоимостью более 1,6 млн рублей, но и позволил похитить из городского бюджета более 23 млн рублей. 27 февраля 2013 года был назначен новый руководитель управы Ленинского округа. Им стал Максим Афанасьев.