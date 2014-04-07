«Би-2» с симфоническим оркестром — впервые в Тюмени

Эксперимент — исполнение рок-композиций в сопровождении симфонического оркестра — планировался как разовый перфоманс. Музыканты решили придать своему творчеству классическое звучание не только в саунде, но и в самом шоу: соединить камерное выступление с оркестром и рок-концерт. В тот же период случилась знаковая встреча музыкантов «Би-2» с заслуженным артистом России Феликсом Арановским, который в последующем стал бессменным дирижёром и партнёром оркестрового проекта «Би-2».
Феликс Арановский, дирижер:
«Шура и Лева не имеют консерваторского образования, но они необыкновенно одаренные музыканты. Мне близко то, что они делают. По долгу службы, я часто сталкиваюсь с самыми разными артистами, но такой человеческой теплоты в артистическом кругу я давно не встречал. У них нет налета звездности, и общаться с ними на сцене, в студии, коридоре или курилке очень легко.
Проект стал творческой лабораторией, где Би-2, Геннадий Корнилов и симфонический оркестр создали и утвердили новый пласт музыкальной рок-культуры, который сейчас известен и интересен широкой публике».
Премьера программы состоялась в 2003 году в театре имени Станиславского. Затем музыканты решили записать студийный альбом с оркестром. В осуществлении смелой затеи коллектив обратился за помощью к заслуженному деятелю искусств России аранжировщику Геннадию Корнилову. Через три года свет увидел ещё один симфонический альбом «Би-2», записанный вместе с Пражским симфоническим оркестром.
Более 10 лет концерты «Би-2» с оркестром проходят в России, Украине, Прибалтике. В Тюмени композиции «Би-2» в оркестровой интерпретации прозвучат впервые. Специальные гости — Настя Полева и Варя Демидова.
Билеты: 1300 — 5000 рублей.
Заказ билетов по телефонам: 68-77-77, 56-60-00.