«Би-2» с симфоническим оркестром — впервые в Тюмени

«Шура и Лева не имеют консерваторского образования, но они необыкновенно одаренные музыканты. Мне близко то, что они делают. По долгу службы, я часто сталкиваюсь с самыми разными артистами, но такой человеческой теплоты в артистическом кругу я давно не встречал. У них нет налета звездности, и общаться с ними на сцене, в студии, коридоре или курилке очень легко.