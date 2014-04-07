nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Би-2» с симфоническим оркестром — впервые в Тюмени

7 апреля 2014, 10:10
Одна из самых любимых российских рок-групп «Би-2» 17 апреля в 19:00 исполнит на сцене Тюменской филармонии программу с симфоническим оркестром.
Сюжет
Тюмень

Эксперимент — исполнение рок-композиций в сопровождении симфонического оркестра — планировался как разовый перфоманс. Музыканты решили придать своему творчеству классическое звучание не только в саунде, но и в самом шоу: соединить камерное выступление с оркестром и рок-концерт. В тот же период случилась знаковая встреча музыкантов «Би-2» с заслуженным артистом России Феликсом Арановским, который в последующем стал бессменным дирижёром и партнёром оркестрового проекта «Би-2».

Феликс Арановский, дирижер:

«Шура и Лева не имеют консерваторского образования, но они необыкновенно одаренные музыканты. Мне близко то, что они делают. По долгу службы, я часто сталкиваюсь с самыми разными артистами, но такой человеческой теплоты в артистическом кругу я давно не встречал. У них нет налета звездности, и общаться с ними на сцене, в студии, коридоре или курилке очень легко.

Проект стал творческой лабораторией, где Би-2, Геннадий Корнилов и симфонический оркестр создали и утвердили новый пласт музыкальной рок-культуры, который сейчас известен и интересен широкой публике».

Премьера программы состоялась в 2003 году в театре имени Станиславского. Затем музыканты решили записать студийный альбом с оркестром. В осуществлении смелой затеи коллектив обратился за помощью к заслуженному деятелю искусств России аранжировщику Геннадию Корнилову. Через три года свет увидел ещё один симфонический альбом «Би-2», записанный вместе с Пражским симфоническим оркестром.

Более 10 лет концерты «Би-2» с оркестром проходят в России, Украине, Прибалтике. В Тюмени композиции «Би-2» в оркестровой интерпретации прозвучат впервые. Специальные гости — Настя Полева и Варя Демидова.

Билеты: 1300 — 5000 рублей.

Заказ билетов по телефонам: 68-77-77, 56-60-00.

#Новости#Музыка#Рок#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25