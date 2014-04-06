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Запись видеорегистраторов разрешат использовать в суде

6 апреля 2014, 19:30
Депутаты ЛДПР еще раз внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий использовать в суде в качестве доказательства запись с видеорегистраторов.
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Тюмень

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2013 года и отклонен Госдумой в минувшую пятницу. Однако в воскресенье на официальном сайте правительства РФ появился положительный отзыв на инициативу. Кабмин указал, что принятие такого закона расширит возможности для лиц, привлеченных к административной ответственности, представлять доказательства в суде в обоснование своей позиции.

«На следующей неделе мы перевнесем законопроект. Пусть комитету (профильный комитет по конституционному законодательству, который предложил отклонить законопроект) будет стыдно за его отношение к законопроектам оппозиционных фракций. Не погружаясь глубоко в суть проблемы, желая скорее разгрузить портфель законопроектов комитета, по надуманным причинам они решили наш законопроект отклонить», — сказал замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Он добавил, что одновременно с внесением законопроекта, депутаты напишут письмо главе профильного комитета Владимиру Плигину с просьбой прислушаться к мнению правительства и принять закон.

Депутаты ЛДПР своим законопроектом предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и закрепить в законодательстве «новые средства доказывания», прежде всего за счет использования аудио- и видеозаписей, материалов фото- и киносъемки, иных носителей информации, в том числе в цифровой форме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сейчас в КоАП установлено, что документы, признающиеся судом доказательствами, могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. Однако на практике в российских судах, рассматривающих, в частности, дела о нарушениях ПДД, сложилась ситуация, когда зачастую материалы аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки либо не принимаются во внимание и не исследуются должным образом, либо они не приобщаются в качестве доказательств к делу.

Фото: ria.ru

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