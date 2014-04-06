Запись видеорегистраторов разрешат использовать в суде

Сейчас в КоАП установлено, что документы, признающиеся судом доказательствами, могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. Однако на практике в российских судах, рассматривающих, в частности, дела о нарушениях ПДД, сложилась ситуация, когда зачастую материалы аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки либо не принимаются во внимание и не исследуются должным образом, либо они не приобщаются в качестве доказательств к делу.