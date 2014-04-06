Задержан грабитель, нападавший на женщин в подъездах

Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего Ивана Юрлова. Он обвиняется в совершении разбоя, грабежа, кражи и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В апреле 2013 года Юрлов освободился из мест лишения свободы, где отбывал пятилетний срок наказания за серию грабежей. На путь исправления молодой человек не встал и совершил серию имущественных преступлений.
Его жертвами стали четыре пожилые женщины, три из которых являлись ветеранами труда. Юрлов в подъездах жилых домов или лифте вырывал у пенсионерок сумки и скрывался с места происшествия. Размер причиненного им ущерба составил свыше 85 тысяч рублей.
К примеру, 9 декабря злоумышленник в подъезде дома по улице Ямской напал на 70-летнюю женщину-ветерана труда, которая из Ханты-Мансийского автономного округа приехала в Тюмень в гости к дочери. Потерпевшая попыталась оказать разбойнику сопротивление, но он оттолкнул ее. Женщина упала и выпустила из рук сумку с деньгами в размере 53,3 тысячи рублей, которые Юрлов похитил. В результате разбойного нападения пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома правой плечевой кости.
В ночь на 31 января Юрлов был задержан «по горячим следам» после ограбления очередной жертвы. Потерпевшая позвонила в полицию и сообщила приметы злоумышленника. Полицейские задержали Юрлова на улице Ямской. Потерпевшие опознали его.
Кроме того, в ходе расследования установлено, что Юрлов в январе 2014 года украл у своих родителей 7 тысяч рублей и системный блок компьютера стоимостью 6 тысяч рублей. Его мать обратилась в полицию.
Как следует из показаний молодого человека, похищенные деньги он тратил на наркотики.
Прокуратура Калининского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.
Фото: news.rambler.ru