Задержан грабитель, нападавший на женщин в подъездах

К примеру, 9 декабря злоумышленник в подъезде дома по улице Ямской напал на 70-летнюю женщину-ветерана труда, которая из Ханты-Мансийского автономного округа приехала в Тюмень в гости к дочери. Потерпевшая попыталась оказать разбойнику сопротивление, но он оттолкнул ее. Женщина упала и выпустила из рук сумку с деньгами в размере 53,3 тысячи рублей, которые Юрлов похитил. В результате разбойного нападения пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома правой плечевой кости.