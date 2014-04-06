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Всемирный день здоровья: ничего себе, комарик укусил!

6 апреля 2014, 10:58
Всемирный день здоровья — 2014 отметят 7 апреля. В этот раз он посвящен профилактике и борьбе с трансмиссивными болезнями. Их возбудители передаются насекомыми и клещами от человека к человеку или в некоторых случаях — от животного к человеку.
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Тюмень

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, к числу трансмиссивных инфекций относят малярию, лимфатический филяриоз, сонную болезнь, передающуюся мухами цеце, желтую лихорадку, лихорадку денге и конго-крымская геморрагическая лихорадка, которую переносят клещи.

Самым смертоносным из перечисленных заболеваний является малярия. В 2010 году она унесла жизни 660 тысяч человек. Угроза ее заражения существует в 108 странах мира, где число больных малярией, по оценкам экспертов ВОЗ, составляет от 300 до 500 миллионов человек в год. В странах Азии, Африки и Южной Америки уровень заболеваемости и смертности довольно высок.

Распространяются трансмиссивные болезни, в основном, в тропических и субтропических районах с ограниченным доступом к чистой питьевой воде и плохими санитарными условиями. По результатам медицинских исследований, на долю трансмиссивных болезней приходится 17% всех инфекционных болезней. Быстро также увеличиваются случаи заболеваемости лихорадкой денге. За последние 50 лет заболеваемость этой болезнью в мире возросла в 30 раз.

Фото: 74sport.ru

#Новости#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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