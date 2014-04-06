Всемирный день здоровья: ничего себе, комарик укусил!

Самым смертоносным из перечисленных заболеваний является малярия. В 2010 году она унесла жизни 660 тысяч человек. Угроза ее заражения существует в 108 странах мира, где число больных малярией, по оценкам экспертов ВОЗ, составляет от 300 до 500 миллионов человек в год. В странах Азии, Африки и Южной Америки уровень заболеваемости и смертности довольно высок.