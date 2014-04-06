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В Тюмени в понедельник отключат светофор у Гудвина и Дома печати

6 апреля 2014, 15:55
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в Тюмени 7 апреля отключат четыре светофора.
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Тюмень

С 9 до 12 часов будут обесточены светофоры на пересечении улиц Советской и Максима Горького и на улице Максима Горького в районе ТРЦ «Гудвин». Об этом сообщает Тюменьгортранс.

С 13 до 17 часов — на пересечении улиц Водопроводной и Комсомольской и улиц Осипенко и Водопроводной.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы «Тюменьгортранс» 8-800-300-19-24.

Фото: lands-of-sorrow.ru

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