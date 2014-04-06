В Тюмени в понедельник отключат светофор у Гудвина и Дома печати

С 9 до 12 часов будут обесточены светофоры на пересечении улиц Советской и Максима Горького и на улице Максима Горького в районе ТРЦ «Гудвин». Об этом сообщает Тюменьгортранс.
С 13 до 17 часов — на пересечении улиц Водопроводной и Комсомольской и улиц Осипенко и Водопроводной.
Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы «Тюменьгортранс» 8-800-300-19-24.
Фото: lands-of-sorrow.ru