На каждой второй свиноферме не соблюдают санитарные нормы

Как показали проверки, проведенные специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора, нарушения ветеринарно-санитарных правил в предприятиях общественного питания встречаются в каждом втором случае. Из 27 проверенных организаций общепита, 17 не соблюдают требования действующего законодательства.
Во всех предприятиях, допустивших в своей работе нарушения, обнаружены продукты без ветеринарно-сопроводительных документов, либо без маркировки производителя. Наличие подобных фактов ставит под сомнение качество приготовленных блюд, ведь продукты неустановленного происхождения несут потенциальную опасность для здоровья широкого круга потребителей. Специалистами Управления в ходе проверок задержано 213 килограмм такой продукции.
Кроме этого, в течение месяца проверены 4 крестьянско-фермерских хозяйства, занимающихся разведением свиней, и 6 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере мясопереработки. Во всех случаях работа осуществлялась с грубыми нарушениями. В хозяйствах не обеспечена работа по закрытому типу: территория не огорожена, не установлены или не функционируют дезбарьеры. Выявлены нарушения убоя животных, правил дезинфекции, хранения и обеззараживания навоза. В цехах переработки осуществлялось хранение продукции без надлежаще оформленных документов, либо в условиях, не соответствующих действующим ветеринарно-санитарным правилам.
На фоне распространения африканской чумы свиней в России наличие подобных нарушений ставит под угрозу эпизоотическое благополучие региона. Тюменская область в настоящее время является благополучной по АЧС. Данное заболевание опасности для жизни и здоровья людей не представляет, но может принести колоссальные материальные убытки для экономики региона и страны в целом.
Во всех случаях нарушителей привлекли к административной ответственности и выдали предписания с требованием устранить нарушения в установленный срок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области.
Фото: domaferma.narod.ru