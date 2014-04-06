nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На каждой второй свиноферме не соблюдают санитарные нормы

6 апреля 2014, 14:40
В рамках мероприятий, направленных на профилактику африканской чумы свиней, специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проверили 37 организации, осуществляющих свою деятельность в сфере разведения и убоя свиней, а также оборота, реализации мяса свинины и продуктов его переработки на подконтрольной территории. В 27 из них выявлены нарушения.
Сюжет
Тюмень

Как показали проверки, проведенные специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора, нарушения ветеринарно-санитарных правил в предприятиях общественного питания встречаются в каждом втором случае. Из 27 проверенных организаций общепита, 17 не соблюдают требования действующего законодательства.

Во всех предприятиях, допустивших в своей работе нарушения, обнаружены продукты без ветеринарно-сопроводительных документов, либо без маркировки производителя. Наличие подобных фактов ставит под сомнение качество приготовленных блюд, ведь продукты неустановленного происхождения несут потенциальную опасность для здоровья широкого круга потребителей. Специалистами Управления в ходе проверок задержано 213 килограмм такой продукции.

Кроме этого, в течение месяца проверены 4 крестьянско-фермерских хозяйства, занимающихся разведением свиней, и 6 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере мясопереработки. Во всех случаях работа осуществлялась с грубыми нарушениями. В хозяйствах не обеспечена работа по закрытому типу: территория не огорожена, не установлены или не функционируют дезбарьеры. Выявлены нарушения убоя животных, правил дезинфекции, хранения и обеззараживания навоза. В цехах переработки осуществлялось хранение продукции без надлежаще оформленных документов, либо в условиях, не соответствующих действующим ветеринарно-санитарным правилам.

На фоне распространения африканской чумы свиней в России наличие подобных нарушений ставит под угрозу эпизоотическое благополучие региона. Тюменская область в настоящее время является благополучной по АЧС. Данное заболевание опасности для жизни и здоровья людей не представляет, но может принести колоссальные материальные убытки для экономики региона и страны в целом.

Во всех случаях нарушителей привлекли к административной ответственности и выдали предписания с требованием устранить нарушения в установленный срок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области.

Фото: domaferma.narod.ru

#Новости#Россельхознадзор#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25