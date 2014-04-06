На каждой второй свиноферме не соблюдают санитарные нормы

Кроме этого, в течение месяца проверены 4 крестьянско-фермерских хозяйства, занимающихся разведением свиней, и 6 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере мясопереработки. Во всех случаях работа осуществлялась с грубыми нарушениями. В хозяйствах не обеспечена работа по закрытому типу: территория не огорожена, не установлены или не функционируют дезбарьеры. Выявлены нарушения убоя животных, правил дезинфекции, хранения и обеззараживания навоза. В цехах переработки осуществлялось хранение продукции без надлежаще оформленных документов, либо в условиях, не соответствующих действующим ветеринарно-санитарным правилам.