Горячие новости: пропажа тюменца, уголовное дело в СибНАЦ и вторая «Лента»

В начале недели стало известно о пропаже Юрия Серебрякова. Его приметы: на вид 30 лет, славянской внешности, рост 180–185 см, среднего (ближе к крупному) телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Одет в куртку синего цвета фирмы «Адидас» с красными лампасами на рукавах, джинсы темного цвета, серый пуловер, черные ботинки. В настоящее время уголовный розыск занимается поисками тюменца.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юрия Серебрякова, просьба сообщить ее в полицию по телефонам 794–164 и 02 или связаться с близкими людьми тюменца по телефону 89323215521 (Оксана Александровна) и по электронной почте — [email protected]
Чуть больше пяти тысяч просмотров набрала статья о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя группы компаний «СибНАЦ» Андрея Брехунцова. Он подозревается в сокрытие денежных средств. Новость набрала 70 комментариев, мнение горожан разделилось. Часть из них осуждали поступок руководителя «СибНАЦа», другие отстаивали его. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Третье месте в рейтинге заняла новость об открытии на улице Республики второго гипермаркета «Лента». Информация набрала более трех с половиной тысяч просмотров. От существующего одноименного магазина, гипермаркет отличает не только современное оборудование, но и собственное кафе «В „Ленте“ — по-домашнему». Тюменцы отправили двадцать семь положительных отзывов.
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