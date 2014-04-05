В весенне-летнем расписании «ЮТэйр» 350 ежедневных рейсов

Авиакомпания «ЮТэйр» с 30 марта 2014 года перешла на весенне-летнее расписание полетов. Авиакомпания планирует выполнение около 350 рейсов в сутки, полеты в 18 стран мира. В международном сегменте увеличено количество направлений в страны СНГ. Добавились полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Ереван, из Сургута в Ош, Бишкек, Алма-Ату. Всего маршрутная сеть «ЮТэйр» включает 19 пунктов в 9 странах СНГ.