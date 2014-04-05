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В весенне-летнем расписании «ЮТэйр» 350 ежедневных рейсов

5 апреля 2014, 11:15
Авиакомпания «ЮТэйр» с 30 марта 2014 года перешла на весенне-летнее расписание полетов. Авиакомпания планирует выполнение около 350 рейсов в сутки, полеты в 18 стран мира. В международном сегменте увеличено количество направлений в страны СНГ. Добавились полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Ереван, из Сургута в Ош, Бишкек, Алма-Ату. Всего маршрутная сеть «ЮТэйр» включает 19 пунктов в9 странах СНГ.
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Тюмень

Авиакомпания «ЮТэйр» с 30 марта 2014 года перешла на весенне-летнее расписание полетов. Авиакомпания планирует выполнение около 350 рейсов в сутки, полеты в 18 стран мира. В международном сегменте увеличено количество направлений в страны СНГ. Добавились полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Ереван, из Сургута в Ош, Бишкек, Алма-Ату. Всего маршрутная сеть «ЮТэйр» включает 19 пунктов в 9 странах СНГ.

Среди новых международных рейсов также полеты из Москвы (Внуково) в Хевиз; из Тюмени в Дрезден; до двух раз в неделю увеличено количество рейсов из Ростова-на-Дону во Франкфурт-на-Майне.

Обновление парка воздушных судовв 2014 году с учетом поступления с заводов производителей 22 новых лайнеров (Airbus А321, Boeing 737 NG, SSJ-100) позволяет авиакомпании расширить количество маршрутов и увеличитьчастотуполетов по наиболее популярным направлениям. Запланировано увеличение количества рейсов из Москвы (Внуково) в Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Воронеж, Ульяновск, Казань. Возобновляются московские рейсы в Иркутск и Барнаул.

В маршрутную сеть полетов из Санкт-Петербурга добавлены Анапа, Нижневартовск, Новый Уренгой, Сочи, Симферополь и Тюмень.

Традиционно в летний сезон возобновятся рейсы к местам отдыха на Черноморском побережье: в Анапуиз Москвы, Курска, Нижневартовска, Ноябрьска, Сургута, Сыктывкара, Тюмени и Ханты-Мансийска; в Геленджик из Москвы и Сургута; в Сочи из Курска, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Сургута, Тамбова, Тюмени, Сыктывкара, а такжев Краснодар из Нижневартовска, Ноябрьска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара.

В связи с началом эксплуатации с июня текущего года самолетов SukhoiSuperjet 100 авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс» (входит в группу «ЮТэйр») будет осуществлять на этом новом типе воздушного судна рейсы из Уфы в Москву, Сургут, Сочи, Краснодар, Анапу, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск; из Москвы в Нижнекамск, Белгород, Нягань, Когалым, Советский, а также международный рейс из Москвы в Минск.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Россия#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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