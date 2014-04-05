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В ТюмГУ при поступлении будут учитывать особые достижения

5 апреля 2014, 10:58
На очередном заседании приемной комиссии Тюменского госуниверситета было принято решение учитывать особые достижения абитуриентов при поступлении согласно новым правилам приема в вузы 2014–2015 гг., утвержденным Минобрнауки РФ.

Преимущество будут иметь победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры заключительного этапа Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».

Кроме того, списки поступающих без вступительных испытаний будут ранжироваться следующим образом: члены сборных команд; победители Всероссийской олимпиады школьников; призеры Всероссийской олимпиады школьников; чемпионы и призеры в области спорта; победители олимпиад школьников; призеры олимпиад школьников.

В пределах каждой из указанных категорий более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.

Несмотря на это, победителям и призерам олимпиад придется, кроме свидетельства о своих успехах на состязаниях, представить результаты ЕГЭ по профильному предмету с суммой не ниже 65 баллов, сообщают в тюменском университете.

#Новости#Абитуриенты#ТюмГУ#Женя#Общество
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