В ТюмГУ при поступлении будут учитывать особые достижения

Преимущество будут иметь победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры заключительного этапа Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».
Кроме того, списки поступающих без вступительных испытаний будут ранжироваться следующим образом: члены сборных команд; победители Всероссийской олимпиады школьников; призеры Всероссийской олимпиады школьников; чемпионы и призеры в области спорта; победители олимпиад школьников; призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
Несмотря на это, победителям и призерам олимпиад придется, кроме свидетельства о своих успехах на состязаниях, представить результаты ЕГЭ по профильному предмету с суммой не ниже 65 баллов, сообщают в тюменском университете.