В Тюмени презентовали семейный минивэн Citroen C4 Picasso

Автомобиль доступен в двух вариантах: 5-местном или 7-местном исполнении, который дополняется приставкой Grand. Девиз C4 Picasso — «космическое пространство», но намек на звезды и невесомость можно увидеть уже в рестайлинговом кузове — благодаря необычным фарам и плавным формам минивэн похож на настоящий космолет. А раскладные задние сиденья и переднее пассажирское освобождают огромное пространство багажного отделения, что вполне оправдывает лозунг автомобиля.