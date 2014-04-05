В Тюмени презентовали семейный минивэн Citroen C4 Picasso

Автомобиль доступен в двух вариантах: 5-местном или 7-местном исполнении, который дополняется приставкой Grand. Девиз C4 Picasso — «космическое пространство», но намек на звезды и невесомость можно увидеть уже в рестайлинговом кузове — благодаря необычным фарам и плавным формам минивэн похож на настоящий космолет. А раскладные задние сиденья и переднее пассажирское освобождают огромное пространство багажного отделения, что вполне оправдывает лозунг автомобиля.
Этот уютный семейный минивэн имеет множество «вкусных» опций, которые непременно порадуют как водителя, так и пассажиров. Шикарная обзорность, датчики контроля слепых зон в зеркалах, два навигационных дисплея — базовый 7-дюймовый и дополнительный 12-дюймовый, откидные столики, как в самолетах, задние датчики парковки, камера заднего вида и многое другое.
Citroen C4 Picasso получил бензиновый на механике (120 л.с.) и турбо-дизельный на роботе ETG-6 (115 л.с.) двигатели объемом 1,6 л. С июля тюменцам будет доступен и «автомат» (150 л.с.), который пойдет в пару к бензиновому мотору. Дилер отмечает, что расход у «дизеля» в смешанном цикле заявлен всего 4 литра. Неплохо для такого габаритного автомобиля.
Цена на 5-местную версию варьируется от 879 900 до 1 226 900 рублей, а на 7-местную — от 959 900 до 1 271 900 рублей.