Пырнул ножом сожителя своей бывшей сожительницы

Ранее судимый за кражу безработный задержанный распивал этим вечером алкогольные напитки вместе с потерпевшим и его сожительницей. Как было установлено, злоумышленник ранее сам сожительствовал с этой женщиной, и в процессе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Находясь в нетрезвом состоянии житель деревни Воронино не нашел лучшего аргумента для разрешения спора, как схватиться за нож.