Пырнул ножом сожителя своей бывшей сожительницы

30-летний потерпевший был не в состоянии давать какие-либо показания, поэтому следственно-оперативная группа начала немедленную работу на месте происшествия. В составе группы выехал и кинолог со служебной собакой, которая тут же взяла след. Через некоторое время поисков собака вывела к злоумышленнику, скрывавшемуся неподалеку от места происшествия — одного из домов деревни Воронино.
27-летний подозреваемый находился в сильной стадии опьянения и не сопротивлялся, когда экипаж вневедомственной охраны доставил его в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Ранее судимый за кражу безработный задержанный распивал этим вечером алкогольные напитки вместе с потерпевшим и его сожительницей. Как было установлено, злоумышленник ранее сам сожительствовал с этой женщиной, и в процессе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Находясь в нетрезвом состоянии житель деревни Воронино не нашел лучшего аргумента для разрешения спора, как схватиться за нож.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники тюменской полиции напоминают, что, к сожалению, последствия чрезмерного употребления алкоголя могут быть плачевными. Задумайтесь, прежде чем делать шаги, которые могут оставить неизгладимый след на вашей жизни, а также отразиться на жизни и здоровье близких.
В УМВД России по г. Тюмени круглосуточно работает телефон «доверия» — 799–855.