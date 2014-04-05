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Пырнул ножом сожителя своей бывшей сожительницы

5 апреля 2014, 12:32
Очередная пьяная потасовка чуть не лишила жизни тюменца. Около полуночи в отдел полиции № 8 поступило сообщение из службы скорой помощи о доставлении мужчины с ножевым ранением.
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УМВД

30-летний потерпевший был не в состоянии давать какие-либо показания, поэтому следственно-оперативная группа начала немедленную работу на месте происшествия. В составе группы выехал и кинолог со служебной собакой, которая тут же взяла след. Через некоторое время поисков собака вывела к злоумышленнику, скрывавшемуся неподалеку от места происшествия — одного из домов деревни Воронино.

27-летний подозреваемый находился в сильной стадии опьянения и не сопротивлялся, когда экипаж вневедомственной охраны доставил его в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Ранее судимый за кражу безработный задержанный распивал этим вечером алкогольные напитки вместе с потерпевшим и его сожительницей. Как было установлено, злоумышленник ранее сам сожительствовал с этой женщиной, и в процессе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Находясь в нетрезвом состоянии житель деревни Воронино не нашел лучшего аргумента для разрешения спора, как схватиться за нож.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники тюменской полиции напоминают, что, к сожалению, последствия чрезмерного употребления алкоголя могут быть плачевными. Задумайтесь, прежде чем делать шаги, которые могут оставить неизгладимый след на вашей жизни, а также отразиться на жизни и здоровье близких.

В УМВД России по г. Тюмени круглосуточно работает телефон «доверия» — 799–855.

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