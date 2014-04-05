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Определены победители «Салмановских чтений — 2014»

5 апреля 2014, 10:38
В Сибирском научно-аналитическом центре были подведены итоги VIII научно-практической конференции молодых специалистов «Салмановские чтения».

Это ежегодное мероприятие, в котором молодые специалисты могут проявиться себя, предлагая аудитории тематические доклады.

Первое место и главный приз программный комитет присудил сотруднику ОАО «СибНАЦ» Якову Рашутину за доклад «Внедрение системы контроля исполнения поручений на базе Outlook и Exchange Server», информирует пресс-служба «СибНАЦ».

Второе место у его коллеги — Евгения Алейникова. Специалист провёл серьёзную научную работу на тему «Тектогенез Западно-Сибирской геосинеклизы в триасовое время и его влияние на нефтегазоносность».

На третьем месте доклад участника из Новосибирска — Михаила Фомина. Исследователь из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук представил на конференции в Тюмени свою работу «Современное строение мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Енисей-Хатангского регионального прогиба и история его тектонического развития (в связи с нефтегазоносностью)».

#Новости#СибНАЦ#Салмановские чтения#Молодые специалисты#Женя#Экономика
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