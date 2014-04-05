Определены победители «Салмановских чтений — 2014»

На третьем месте доклад участника из Новосибирска — Михаила Фомина. Исследователь из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук представил на конференции в Тюмени свою работу «Современное строение мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Енисей-Хатангского регионального прогиба и история его тектонического развития (в связи с нефтегазоносностью)».