Ловить безнадзорных собак будут на Войновке и в центре

Заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города Тюмени по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11, или отправить по факсу 29-77-64. Часы работы: в понедельник — четверг с 8.45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.