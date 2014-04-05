Ловить безнадзорных собак будут на Войновке и в центре

С 7 по 11 апреля отлов безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих территориях: ул. Энергетиков, ул. Сосьвинская, ул. Пермякова, ул. Н. Федорова, ул. В. Гнаровской, ул. Рижская, ул. Севастопольская, ул. Станционная, ул. Садовая, ул. Амурская, ул. Новосибирская, ул. Л. Толстого, ул. Луганская, ул. Миусская, ул. Запольная, ул. Энергостроителей, ул. Б. Щербины, ул. Боровская, ул. Беломорская, ул. Лунева, ул. Краснодонская, ул. Малыгина, ул. Строителей.
Заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства администрации города Тюмени по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. № 11, или отправить по факсу 29-77-64. Часы работы: в понедельник — четверг с 8.45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.
Для передачи информации о необходимости подбора умершего животного необходимо обращаться по телефону 22-58-58 ежедневно, с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.15, в пятницу — 8.00–16.00. В настоящее время подбором погибших животных на территории города Тюмени занимается специализированная организация МКУ «ЛесПаркХоз».
Напоминаем жителям города о возможности бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной в Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б.